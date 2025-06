Santa Fe: El que esté libre de culpa, que tire el primer tuit

Javier F. Barrera Granada Viernes, 6 de junio 2025, 09:47 Comenta Compartir

Una vez metí la pata hasta el fondo. Se me paró el mundo. Me eché a temblar. Un sudor frío me recorrió el espinazo. Sentí ... vergüenza. También miedo. Temor a las consecuencias de mi error. Era mi primer día de catequesis y cuando el cura me llamó a la pizarra y me dijo que escribiera mi nombre para presentarme yo pillé la tiza y puse: «Jabier». Con un par.

Todo el mundo se echó a reír. Mis compañeros de clase, mis vecinos, la pandilla con la que nos medíamos a fútbol en la explanada, los que no había visto en mi vida. El cura, en vez de parar todo aquello y atribuirlo a lo que realmente era, un despiste fruto del nerviosismo, de la novedad -uno puede escribir llubia con be pero no escribe mal su nombre-, logró incrementar el escarnio de la peña haciendo más risas y más gracias. Un bulo viral «Los vecinos de Santa Fe (Granada) en pie de guerra por la prohibición de salir a tomar el aire en las puertas». El programa de Ana Rosa Televisión Si me lo permiten, algo parecido es lo que le ha pasado a la Policía Local de Santa Fe. Medio siglo después de la anécdota que acabo de contar, publicaron un tuit que es malo a rabiar, quizá es un error de comunicación, incluso puede ser un intento vano. Pero ciertamente lo que en ningún caso puede ser es un motivo de lapidación, crítica demoledora y generadora de una imagen denostada de un servicio público comprometido con Santa Fe. Podemos entrar en dimes y diretes. En que si el texto daba muchas vueltas para intentar llegar a lo que quería decir. Que si los rodeos en comunicación llevan a callejones sin salida. Que si dejaba una rendija abierta de tamaño enciclopédico a la interpretación malsana. Que si la foto de las señoras con sus sillas en la puerta de sus casas no estaba lo que se dice precisamente bien elegida. Vale, que termina El Quijote. De acuerdo. Un fallo, un error, una metedura de pata. Pero, ¿de dónde se infiere que el Ayuntamiento de Santa Fe haya prohibido sacar las sillas a la calle para tomar la fresca? ¿Quién ha dicho eso? Desde luego, ni la Policía Local ni el Ayuntamiento de Santa Fe. De hecho, el 28 de mayo, este mismo periódico publicó la noticia del tuit que luego se convirtió en un polémico viral y habló con la Policía Local de Santa Fe donde se aclaraba la situación al cien por cien. «Santa Fe pide colaboración a sus vecinos para hacer un uso responsable del espacio público». Alcance nacional Pasan los días y el tuit de la Policía Local de Santa Fe se vuelve turulato. Llega a los cinco mil comentarios y seis millones de visualizaciones. Entre otras cosas, porque ya nadie habla de «colaboración vecinal». Como por arte de birlibirloque, lo que son comentarios que han entendido lo que les da la gana del asunto, terminan en titulares de periódicos nacionales como La Vanguardia de Barcelona: «Indignación en las redes por un tuit de la policía local de Santa Fe, donde advierte sobre la ilegalidad de tomar la fresca», O publicaciones en TikTok de El Progama de AR que llevan por título 'Prohibido tomar el fresco este verano'. Por si no te ha quedado claro, el texto de la publicación añade: «Los vecinos de Santa Fe (Granada) en pie de guerra por la prohibición de salir a tomar el aire en las puertas». Claro, la bola del bulo, porque ahora ya es un bulo, una mentira, una falsedad, cae encima de Santa Fe. Y no es justo. Por eso, la próxima vez, el que esté libre de culpa, que tire el primer tuit.

