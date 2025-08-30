Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe

Ese hombre se pasará la vida pensando en la casualidad de que Sergio, policía nacional destinado en Torrejón de Ardoz (Madrid), estuviera aquella mañana en ... el mismo sitio que él. Esa casualidad le valió por una segunda oportunidad. De no ser por este joven, casi con total probabilidad hubiera perdido la vida en aquel restaurante. Se atragantó y salió adelante gracias a que Sergio le practicó la maniobra de Heimlich.

Este periódico ha podido saber, a través de testigos, lo sucedido recientemente en el restaurante Casa Marino de Atarfe. Sergio es policía nacional del Grupo de atención al ciudadano (GAC) de Torrejón de Ardoz y se encontraba de descanso en su localidad natal, Atarfe. Había acudido con su madre a desayunar al local. Fue ella la que se percató de que el hombre de la mesa de atrás se estaba atragantando. Como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad, madre e hijo se acercaron al afectado, desconcertados.

El hombre tenía la cara muy roja y se agarraba el cuello, dos claros síntomas de que se está produciendo una obstrucción de las vías respiratorias. Inmediatamente, Sergio le indicó que se pusiera de pie para realizarle la maniobra de Heimlich. Le realizó varias compresiones abdominales y consiguió que expulsase en un pañuelo que sostenía en las manos el resto de alimento que le había causado la asfixia.

Acto seguido, según explican testigos, le ofrecieron llamar a los servicios médicos, pero el hombre indicó que se encontraba bien. Por supuesto, le mostró al agente su más profundo agradecimiento. De no ser por él, el final pudo haber sido trágico.