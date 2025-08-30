Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento del suceso captado por las cámaras de seguridad del restaurante.

Momento del suceso captado por las cámaras de seguridad del restaurante. IDEAL

Sucesos en Granada

Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe

Un policía nacional que se encontraba fuera de servicio llamado Sergio, natural de Atarfe, le realizó la maniobra de Heimlich

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:18

Ese hombre se pasará la vida pensando en la casualidad de que Sergio, policía nacional destinado en Torrejón de Ardoz (Madrid), estuviera aquella mañana en ... el mismo sitio que él. Esa casualidad le valió por una segunda oportunidad. De no ser por este joven, casi con total probabilidad hubiera perdido la vida en aquel restaurante. Se atragantó y salió adelante gracias a que Sergio le practicó la maniobra de Heimlich.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  4. 4

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  5. 5

    Pacheta: «Tenemos que ganar siendo fieles a lo que entrenamos»
  6. 6

    El Granada arranca lanzado
  7. 7

    Se acumulan las bajas en el Granada para el derbi en Málaga
  8. 8

    Hongla, Loïc y Diallo, bajas del último entrenamiento
  9. 9

    Confiscan en un parque de Santa Fe una bombona de la droga llamada gas de la risa
  10. 10

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Salva la vida a un hombre que sufrió un atragantamiento en un restaurante de Atarfe