Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul

La Guardia Civil investiga el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. ... Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo y participaron tres encapuchados. En apenas un minuto y 16 segundos cumplieron su cometido. Cargaron la mercancía en un coche -al parecer, robado- y huyeron. Los propietarios presentaron la correspondiente denuncia el pasado lunes. Aún no hay detenidos.

Imágenes del robo captadas por las cámaras de seguridad. IDEAL

Los individuos, según se comprueba en las imágenes de las cámaras de seguridad, utilizaron el coche para forzar la apertura de la puerta. En pocos segundos accedieron al local. Llevaban pasamontañas y guantes. Eran las 5 de la madrugada, 38 minutos y 23 segundos. Tras realizar una rápida inspección ocular, localizaron el género detrás de un mostrador. Formaron una cadena humana para pasarse el género entre ellos y trasladarlo más rápidamente hasta el coche. Dos de ellos dieron una última vuelta por el interior del local, mientras el tercero sujetaba la puerta y miraba hacia la calle para asegurarse de que nadie los ve. Después, todos salieron corriendo, se subieron al coche y huyeron. Eran las 5 de la madrugada, 39 minutos y 39 segundos. Había pasado poco más de un minuto desde que entraron hasta que salieron.

IDEAL ha podido hablar con José Parejo, dueño de Secaderos Parejo, el negocio afectado. Explica que en total se llevaron cinco jamones ibéricos y dos paletas ibéricas, valorados en unos 1.000 euros. «Se fueron porque sonó la alarma de seguridad y sabían que tenían pocos minutos hasta que llegara la Guardia Civil o nosotros; si no, lo hubieran robado todo. Según nos dijeron cuando denunciamos, el coche que utilizaron había sido robado», cuenta. Lo que sustrajeron fue lo que encontraron en la entrada, no llegaron a acceder al secadero.

Aunque a priori la cantidad robada no es muy elevada, es una «pérdida que duele». «Lo ibérico lo compramos ya curado y tendremos que reponerlo», cuenta José Parejo. Lo peor, sin duda, es el susto. Viven a un kilómetro del negocio y salieron a toda prisa cuando recibieron la llamada de la empresa de seguridad. «Estás acostado, te dicen que han entrado y te da un vuelco el corazón», lamenta. Este es el cuarto robo que sufren en tres décadas en activo; el último fue hace tres años, pero en ese caso no se llevaron nada. «Lo que más indigna es que jueguen con nuestro esfuerzo, hacemos el trabajo y luego nos fastidian», concluye José.