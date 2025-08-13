Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento del robo de uno de los jamones en el secadero de Padul.

Momento del robo de uno de los jamones en el secadero de Padul. IDEAL

Sucesos en Granada

Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul

Tres encapuchados se organizaron para llevarse la mercancía durante la madrugada del pasado domingo; la Guardia Civil investiga los hechos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:43

La Guardia Civil investiga el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. ... Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo y participaron tres encapuchados. En apenas un minuto y 16 segundos cumplieron su cometido. Cargaron la mercancía en un coche -al parecer, robado- y huyeron. Los propietarios presentaron la correspondiente denuncia el pasado lunes. Aún no hay detenidos.

