Quejas por las autocaravanas en el parking municipal de Monachil

La presencia de caravanas en el aparcamiento municipal de Monachil durante la Semana Santa ha provocado quejas vecinales en los últimos días. Según algunos vecinos, ... los propietarios de estas casas móviles causan molestias al instalar carpas, poner música a gran volumen o hacer sus necesidades en la vía pública. El alcalde, José Morales, asegura sin embargo que la Policía Local está pendiente por si en algún caso vulneran la legislación, que les permite aparcar pero no acampar, es decir, sacar toldos, mesas y otros elementos del vehículo, realizar vertidos de aguas sucias o dejar basuras.

«En el parking del pueblo ya no hay dónde aparcar porque todas las caravanas y autocaravanas se meten ahí a pernoctar, abren sus ventanas y sus puertas, sacan sus escalones... Eso no es un camping, es un aparcamiento para los vecinos y visitantes», denunciaba un monachilero en la página de Facebook de la localidad.

Las quejas continúan: «Los que vivimos y estamos empadronados en el pueblo no encontramos aparcamiento». «Comen fuera al sol y hacen mucho ruido». «Hacen sus necesidades fuera». «Montan carpas con la música a tope». «Hay vómitos de las borracheras en el descampado».

Autocaravanas en el aparcamiento y en la calle Huenes, junto al río Monachil. I. G.

Algunos vecinos piden al Ayuntamiento que intervenga y prohíba el estacionamiento de caravanas y autocaravanas en el aparcamiento de la calle Huenes, junto al río, como hacen otras localidades. Aseguran que hay un «efecto llamada» porque estos viajeros se guían por plataformas online de ámbito mundial y estacionan en los lugares donde no les ponen trabas ni les cobran. Son, añaden, turistas que se quedan mucho tiempo ocupando el parking –que los fines de semana está lleno– y dejan poco dinero porque apenas hacen gasto en el pueblo. «Hay caravanistas que comen en restaurante y tienen dinero, pero esos son pocos –ratifica un hostelero local–. Si hubiera aparcamiento suficiente, no serían un problema, pero no lo hay».

Algunos reclaman al gobierno municipal que prohíba pernoctar a estos vehículos o, al menos, establezca barreras y les cobre una tarifa. Y como mal menor, que instale contenedores de basura.

La Policía vigila

El primer edil, sin embargo, cree que las 'roulottes' no constituyen un problema. «Las quejas son recurrentes: cuando coinciden ocho o diez caravanas, hay quejas en redes sociales», admite José Morales (PSOE). Pero no le consta que haya denuncias formales ante el Ayuntamiento, y tampoco que la Policía Local haya impuesto ninguna sanción por incumplir la ordenanza municipal.

Tras la Semana Santa, el viernes a mediodía había una veintena de autocaravanas en el solar y más de una treintena de furgonetas que podrían ser camperizadas, pero ninguna de ellas tenía mobiliario en el exterior.

«Pueden aparcar en cualquier vía pública, como cualquier otro vehículo. Lo que no pueden es sacar toldos, o instalar mesas o sillas para comer. La Policía Local está encima y, si no cumplen, les llama la atención», puntualiza.

Un parking privado

No obstante, Morales también reconoce que «lo ideal» sería que en el pueblo hubiera un área de autocaravanas, donde estos vehículos sí pueden acampar, contar con un espacio de esparcimiento, verter sus aguas negras de forma adecuada y tener acceso a la red de agua potable. Es un entorno perfecto, dada la cercanía del Parque Natural de Sierra Nevada, donde está prohibido pernoctar. Es una idea que el Ayuntamiento está valorando. «Lo suyo sería que fuera una iniciativa privada, como en muchos otros pueblos», lanza.

El primer edil también admite que en el casco antiguo hay escasez de aparcamiento, sobre todo los fines de semana y en periodos vacacionales. Y eso que en el parking junto al río caben más de un centenar de vehículos. «Monachil está de moda. Cada vez viene mas gente», subraya.

En ese sentido, el gobierno local prefiere que los visitantes ocupen este espacio y no estacionen en el arcén de la carretera del Purche, como hacen muchos fines de semana quienes quieren hacer una excursión a Los Cahorros y se encuentran lleno el pequeño parking de la Era del Portachuelo.