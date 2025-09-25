La prolongación Sur del Metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias El carril, actualmente en ejecución, parte del intercambiador de La Gloria y discurre por el vial del Machuchón hasta Las Gabias

Las obras de la prolongación Sur del Metro de Granada, que promueve la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, incluyen la construcción de una vía ciclista interurbana que unirá las localidades de Churriana de la Vega y Las Gabias. Esta vía ciclista, de 1.576 metros de longitud, nace en el Intercambiador de La Gloria, justo a la salida de la localidad de Churriana, y finaliza en el extremo oeste del vial del Machuchón, antes del entramado urbano de Las Gabias, en la calle Estación de Tranvías.

Este carril bici contribuirá a mejorar el carácter multimodal del intercambiador de La Gloria, donde confluirá la línea de metro y los autobuses interurbanos, ofreciendo, además, la posibilidad de dejar el vehículo privado en el aparcamiento disuasorio construidos con ese fin en La Gloria. A esta combinación entre metro, vehículos privados y autobuses interurbanos, se sumará la opción de la bicicleta, potenciándose así la centralidad del futuro intercambiador y la extensión del radio de influencia de la futura parada del metro en La Gloria.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que la obra del Metro «es un gran ejemplo de la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la intermodalidad y por el fomento de la movilidad sostenible». «No sólo haremos que más gente pueda subirse al Metro de Granada, sino que facilitaremos que muchos vecinos de municipios hermanos como Churriana y Las Gabias se puedan desplazar en bicicleta».

La vía ciclista tendrá dos metros de ancho, con un carril para cada sentido. Una vez recorre el intercambiador, salva el río Dílar gracias al nuevo puente de 26 metros de longitud y un ancho especial de 56 metros, con capacidad para la doble vía de metro, un pasillo peatonal y la vía ciclista. Además, la estructura que salva el Río Dílar se utilizará como plaza-mirador, con mobiliario urbano para disfrutar de las vistas sobre la Vega de Granada. Este diseño singular propicia el uso de la estructura sobre el río Dílar para ocio y paseo. Una vez pasada la estructura, la vía ciclista discurre en paralelo al río hasta llegar al vial del Machuchón, por el que transita hasta Las Gabias.

Las obras de la vía ciclista se están llevando a cabo de manera simultánea al grueso de las obras de la prolongación Sur del metro de Granada, que gestiona la Agencia de Obra Pública. De hecho, actualmente, se está hormigonado la vía ciclista a lo largo de su recorrido, e incluso en varios tramos se ha pintado el firme de amarillo. La ejecución de esta vía ciclista incluirá también la señalización vertical y horizontal.

Por su parte, la obra civil de esta ampliación sur del metro en el segundo tramo entre Churriana y Las Gabias continúan a buen ritmo, superando el 70% de ejecución. En la actualidad, se está trabajando en el intercambiador de La Gloria, donde se está terminando la parte de obra civil de la subestación eléctrica, que se ha proyectado soterrada. Además, se están montando los carriles de vía tanto en paralelo al río Dílar, como en el vial del Machuchón y en la calle Estación de Tranvías, en Las Gabias.

La prolongación Sur del Metro de Granada desde Armilla hasta Churriana de la Vega y Las Gabias, tiene una longitud de 4,7 kilómetros y siete nuevas paradas. Las obras de construcción de la plataforma del metro (infraestructura), montaje de vías, marquesinas de paradas, así como de las instalaciones y sistemas ferroviarios (energía, comunicaciones, señalización ferroviaria), cuyo presupuesto total asciende a 87 millones de euros, cuentan con fondos Next Generation de la Unión Europea.