El 'pellejo', el juego de cartas que solo se juega en este pueblo de Granada Este original juego, de origen árabe, debe su nombre a los 'pellejos' o botas de vino que sus creadores se apostaban cuando jugaban

Jueves, 2 de octubre 2025

El municipio granadino de Cúllar Vega ha celebrado en los últimos días el Torneo de San Miguel de 'El Pellejo', un original juego de cartas de origen árabe y que únicamente se practica en este municipio granadino. La concejalía de Fiestas ha organizado este torneo con motivo de las Fiestas de San Miguel, que acaban de finalizar, con un gran éxito de participación.

El nombre de este popular juego procede de los 'pellejos' o botas de vino que sus creadores se apostaban cuando competían con los naipes antiguamente. Las reglas del 'Pellejo' son muy particulares, y las cartas reciben nombres tan curiosos como 'el perico', 'la perica' o 'la malilla'.

La Asociación Cultural de Pellejeros de Cúllar Vega, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado este campeonato con el objetivo de fomentar este juego autóctono de cartas entre los vecinos, gracias a este torneo que se celebra con motivo de las fiestas. Además, la Asociación de Pellejeros imparte cursos mensualmente para que todo aquel que quiera pueda aprender a jugar al pellejo.

En el Torneo de las fiestas de San Miguel han participado más de 50 jugadores de todas las edades, y las partidas se han celebrado en el Centro de Día.

Los ganadores del torneo han sido Cristian Expósito, Félix Gómez y Salva Hernández, quienes recibieron una paletilla de jamón. Los subcampeones recibieron un queso para cada uno, mientras que los integrantes del tercer equipo clasificado tuvieron un salchichón ibérico como regalo.

Un juego «de toda la vida»

Como explica el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Cúllar Vega, Felipe Pérez, «el Torneo de El Pellejo ha sido todo un éxito de participación, y con él queremos dar publicidad a un juego de toda la vida, que cada día se practica en los bares y tertulias del pueblo, desde hace muchísimos años».

Con este torneo, el Ayuntamiento cullero pretende «que los jóvenes del municipio aprendan las reglas de este juego ancestral, y así las nuevas generaciones también sigan practicándolo para que no se pierda», apunta el concejal.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, se muestra muy contento porque el número de jugadores no deje de aumentar en cada edición del Torneo y la Liga de El Pellejo (que se celebra de noviembre a junio), «lo que demuestra que El Pellejo de Cúllar Vega está muy vivo y que goza de una salud extraordinaria en nuestro municipio».