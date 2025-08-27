Los vecinos de la calle Orosia de Pinos Puente no podrán volver a sus viviendas hasta nuevo aviso. Ayer se produjo un incendio de madrugada ... en una casa situada en mitad de la vía y el peligro de derrumbe es evidente. Por ello, el resto de inmuebles deberán permanecer vacíos hasta nueva orden, según establecieron los técnicos de Urbanismo. IDEAL habló ayer con algunos de estos afectados, que, dicen, no tienen dónde ir.

«¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir? No tienen donde ir y yo vivo con mis suegros, allí no se pueden venir», contó un vecino, indignado. Solo les permitieron pasar tras el cordón de seguridad para recoger pertenencias. «Nos preocupa que la estructura de la casa quemada no aguante y se caiga. Si no pueden volver, no sé qué vamos a hacer», agregó. La pareja no se encontraba en la vivienda cuando se produjo el incendio. Al llegar de madrugada, encontraron a los Bomberos y a la Guardia Civil.

Preguntados por los inquilinos de la vivienda incendiada, nadie sabe nada o, directamente, recalcan que no hablarán. «No podemos decir nada del tema», insistió otro vecino.