Las obras del metro provocan cambios de tráfico en Churriana desde este miércoles A partir de las 10.00 horas, el cruce de La Gloria se verá afectado

Rebeca Alcántara Granada Martes, 14 de octubre 2025, 18:01

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha informado a través de sus redes sociales de que a partir de mañana a las 10.00 horas habrá cambios de circulación en el cruce de La Gloria. Los trabajos de canalización de las obras del metro serán los que obliguen a desviar el tráfico.

En concreto, apuntan que el tráfico procedente de Cúllar Vega con dirección a Granada tendrá que desviarse hacia Las Gabias, donde podrá hacerse un cambio de sentido en la siguiente rotonda para continuar el trayecto hacia la capital.

Desde el Ayuntamiento piden a los ciudadanos comprensión y colaboración y se disculpan por las molestias ocasionadas.

Estos trabajos forman parte de la ampliación sur del metro, que permitirá que el transporte metropolitano llegue a otros municipios de la provincia.