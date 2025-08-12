Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente en funciones de la Diputación, Nicolás Navarro, el vicepresidente y diputado de Obras, José Ramón Jiménez, y la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba.

Así es la obra de la rotonda de Las Gabias que mejorará el tráfico de 5.000 coches diarios

«Con esta nueva rotonda, los desplazamientos serán más ágiles y seguros para todos los usuarios», sostiene la Diputación de Granada

C. L.

Martes, 12 de agosto 2025, 12:25

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha visitado el municipio de Las Gabias para conocer el avance de las obras ... que se están ejecutando para la construcción de una nueva rotonda en la carretera GR-3306, a la altura del punto kilométrico 0,6. La intervención, incluida en el Plan de Carreteras de la institución provincial y con un presupuesto de 382.800 euros, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en una intersección con una elevada intensidad de vehículos, al ser zona de acceso a Gabia Chica, Gabia Grande, Alhendín y el campo de golf de Las Gabias.

