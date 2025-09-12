Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Festivales

MUAC FEST 2025 pone a la venta junto a IDEAL entradas a un precio increíble

La nueva edición de este festival de Armilla no solo trae consigo un cartel impresionante, sino que también se presenta con más fuerza, ritmo y la esencia inconfundible que caracteriza al festival.

IDEAL

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:52

Tras el éxito arrasador de su primera edición, que reunió a más de 20.000 asistentes, el MUAC FEST regresa a Granada los días 26 y 27 de septiembre en Armilla, prometiendo una celebración aún más potente y atrevida. Este año, el festival contará con la participación de grandes artistas del panorama musical nacional, como Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lérica, Pignoise y Nil Moliner, entre muchos otros.

Para celebrar esta edición de manera espectacular, MUAC FEST se une a Oferplan Granada de IDEAL, ofreciendo una promoción exclusiva para una de sus jornadas. A partir de hoy, podrás adquirir la entrada general del viernes a un precio increíble, lo que representa una oportunidad única que no querrás dejar pasar. Esta propuesta es un incentivo más para disfrutar de un día lleno de música y emociones.

La nueva edición del MUAC FEST no solo trae consigo un cartel impresionante, sino que también se presenta con más fuerza, ritmo y la esencia inconfundible que caracteriza al festival. Serán dos días intensos de música en directo, ideal para todos aquellos amantes de la buena música y la diversión. Un enfoque especial se ha puesto en el talento emergente: el festival ofrecerá espacios y visibilidad a nuevas voces que formarán parte del line up, brindando la oportunidad de actuar ante miles de personas.

El MUAC FEST 2025 será más que un simple concierto: se convertirá en una experiencia inmersiva y multisensorial. Además de las actuaciones musicales, el festival contará con zonas interactivas, un espacio dedicado a foodtrucks, corners de belleza, arte en vivo, tatuadores y muchas sorpresas que permanecerán como secretos hasta la apertura de puertas.

Las vibraciones festivas no terminarán al caer la noche, ya que ambos días contarán con afterparties oficiales, permitiendo a los asistentes extender la diversión hasta altas horas de la madrugada. MUAC FEST se reafirma así como un festival de referencia en el sur de España, consolidando a Armilla como un epicentro de cultura, música y ocio, además de promover una nueva forma de vivir la música sin etiquetas.

