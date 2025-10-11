Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos de Casanueva limpiando sus terrazas. A la derecha, inundaciones del pasado viernes. Blanca Rodríguez
Dana Alice

Media hora de angustia en Zujaira y Casanueva por dos barrancos colapsados por la lluvia

Vecinos de las dos pedanías de Pinos Puente que sufrieron inundaciones este viernes cuentan cómo vivieron la tarde en la que la lluvia les cortó la respiración

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Nadie en esas pedanías de Pinos Puente podía imaginar lo que ocurriría en la tarde del viernes. El cielo se tornó gris y las nubes ... descargaron su furia durante apenas media hora, tiempo suficiente como para generar el caos. Todos se resguardaron en casa como pudieron. Los conductores que iban en sus coches o se dieron la vuelta antes de llegar o transitaron muy lentamente por las calles, con el miedo en el cuerpo. «Tengo un pluviómetro y marcó 30 litros en 15 minutos. Fue mucha agua en muy poco tiempo, era torrencial. Bajaba arrastrando todo lo que había en el campo; los barrancos estaban colapsados», cuenta la dueña de un negocio de hostelería. El mismo día que reabría tras las vacaciones se produjo la tormenta. Este sábado, en el local se afanaban en limpiar los toldos, cubiertos de marrón por el barro.

