Media hora de angustia en Zujaira y Casanueva por dos barrancos colapsados por la lluvia

Nadie en esas pedanías de Pinos Puente podía imaginar lo que ocurriría en la tarde del viernes. El cielo se tornó gris y las nubes ... descargaron su furia durante apenas media hora, tiempo suficiente como para generar el caos. Todos se resguardaron en casa como pudieron. Los conductores que iban en sus coches o se dieron la vuelta antes de llegar o transitaron muy lentamente por las calles, con el miedo en el cuerpo. «Tengo un pluviómetro y marcó 30 litros en 15 minutos. Fue mucha agua en muy poco tiempo, era torrencial. Bajaba arrastrando todo lo que había en el campo; los barrancos estaban colapsados», cuenta la dueña de un negocio de hostelería. El mismo día que reabría tras las vacaciones se produjo la tormenta. Este sábado, en el local se afanaban en limpiar los toldos, cubiertos de marrón por el barro.

El alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, ha explicado que las tareas de limpieza se han centrado en la retirada del lodo y los árboles que bajaron «desde lo alto de los canales». Los daños son únicamente materiales, con algunos solares y bajos perjudicados, pero «nada preocupante». En el punto de mira tienen la carretera principal que atraviesa ambas pedanías, donde operarios municipales, miembros del Infoca y vecinos se afanaban hoy para que volviera a ser totalmente transitable. El tráfico ha tenido que ser controlado para poder limpiar los carriles afectados; trabajadores han dado prioridad a los conductores que circulaban en un sentido y el otro.

La principal preocupación de los vecinos son los dos barrancos, el de Casanueva y Zujaira, ubicados en las zonas altas de las pedanías. Lamentan que esta no es la primera vez que caen abundantes precipitaciones en poco tiempo y se colapsan. «Las ramas se atrancan y el agua salta y baja a una gran velocidad. La lluvia no se puede impedir, pero es importante, por ejemplo, mantener limpios los barrancos», recalca un grupo de residentes de Casanueva mientras observan las tareas de retirada de barro.

Cuando las lluvias aminoraron, miembros de Bomberos de Granada o Protección Civil actuaron sobre el terreno. A primera hora de este sábado, además de los trabajadores municipales, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) acudieron a colaborar con las labores de limpieza. En concreto, se ha desplazado un grupo de bomberos forestales, un conductor, un técnico de operaciones y una autobomba. «La máquina va sacando todo lo que puede y metiéndolo en camiones. Detrás vamos nosotros limpiando», ha explicado uno de ellos. Comenzaron por la primera pedanía, Casanueva, y dejaron Zujaira para después. Allí los esperaban con ganas para agilizar los trabajos.

Preocupación por el colegio

Los vecinos han puesto también el foco en el colegio, ubicado entre ambas pedanías, justo por debajo de la calle principal. Temen que en algún momento, si vuelve a llover así, el agua afecte a las aulas y pille a los niños por medio. Más de un vecino se ha asomado a la reja para comprobar en qué estado se encontraba. El Infoca también ha pasado por allí para retirar restos del lodo.

En cualquier caso, en las pedanías insisten en una realidad: ya es más frecuente que llueva de forma más torrencial, con mucha agua en pocos minutos. Las inundaciones, por desgracia, son cada vez más habituales en distintos puntos de la provincia. Por ello, en estos dos pequeños enclaves pertenecientes a Pinos Puente reclaman medidas preventivas para proteger al máximo las infraestructuras si durante esta temporada se vuelve a repetir lo del viernes.