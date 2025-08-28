Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Maracena, en una imagen de archivo. Ideal

Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones

Señalan que toma la decisión «»tras meses sin respuesta a sus alegaciones y a la recogida de firmas contra una medida que consideran discriminatoria y de afán recaudatorio«

C. L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:41

El Ayuntamiento de Maracena ha anunciado la interposición de un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Granada por la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la capital. El motivo principal, según el consistorio maracenero, es la «ausencia total de respuesta a las alegaciones y a la recogida de firmas que se presentaron para solicitar una ordenanza más justa y que no discrimine a los ciudadanos».

«Presentamos alegaciones, entregamos 2.000 firmas y el Ayuntamiento de Granada ni siquiera nos ha contestado. Únicamente aplazaron la entrada en vigor a octubre, pero los vecinos siguen sin conocer el protocolo para acceder a farmacias, hospitales o centros de trabajo. Lo único claro es que habrá multas», denunció el alcalde de Maracena, Carlos Porcel.

Desde el gobierno local insisten en que la actual normativa discrimina a quienes no están empadronados en Granada capital. «Un coche de Maracena con más de 20 años no puede acceder a la capital, pero sí si está empadronado en Granada, lo cual es claramente injusto. Tampoco explican los criterios para retirar sanciones, cómo acreditar que se va a trabajar o qué ocurrirá con el acceso al ocio, la cultura o el comercio», añadió Porcel.

El Ayuntamiento de Maracena considera que la medida responde a un «afán recaudatorio» y que la reducción de la contaminación ha pasado a un segundo plano. Asimismo, recuerda que en junio requirió formalmente la anulación de los acuerdos «por la falta de respuesta del consistorio granadino, lo que, según la legislación de régimen local, podría suponer la nulidad de la ordenanza».

Hace meses Maracena lideró las alegaciones contra la ZBE de Granada y ahora el consistorio defiende estar «plenamente legitimado para impugnar el acuerdo». La medida ha sido aprobada por unanimidad en pleno municipal. «Me resulta sorprendente que Partido Popular, Vox y Quiero Maracena hayan votado a favor en este punto, cuando durante su etapa de gobierno tuvieron la oportunidad de oponerse a la ZBE y no lo hicieron; ni asistieron a la asamblea del Consorcio de Transportes ni presentaron alegaciones para defender los intereses de Maracena», ha señalado el alcalde.

El consistorio subraya que la estrecha relación histórica y la conurbación existente entre Maracena y Granada hacen imprescindible una regulación «que no perjudique a los vecinos y vecinas, muchos de los cuales se desplazan a diario a la capital por motivos laborales, sanitarios o de ocio». Por ello, Maracena reclama una zona de bajas emisiones «justa para todos y todas».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  4. 4 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones

Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones