Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones Señalan que toma la decisión «»tras meses sin respuesta a sus alegaciones y a la recogida de firmas contra una medida que consideran discriminatoria y de afán recaudatorio«

C. L. Jueves, 28 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Maracena ha anunciado la interposición de un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Granada por la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) en la capital. El motivo principal, según el consistorio maracenero, es la «ausencia total de respuesta a las alegaciones y a la recogida de firmas que se presentaron para solicitar una ordenanza más justa y que no discrimine a los ciudadanos».

«Presentamos alegaciones, entregamos 2.000 firmas y el Ayuntamiento de Granada ni siquiera nos ha contestado. Únicamente aplazaron la entrada en vigor a octubre, pero los vecinos siguen sin conocer el protocolo para acceder a farmacias, hospitales o centros de trabajo. Lo único claro es que habrá multas», denunció el alcalde de Maracena, Carlos Porcel.

Desde el gobierno local insisten en que la actual normativa discrimina a quienes no están empadronados en Granada capital. «Un coche de Maracena con más de 20 años no puede acceder a la capital, pero sí si está empadronado en Granada, lo cual es claramente injusto. Tampoco explican los criterios para retirar sanciones, cómo acreditar que se va a trabajar o qué ocurrirá con el acceso al ocio, la cultura o el comercio», añadió Porcel.

El Ayuntamiento de Maracena considera que la medida responde a un «afán recaudatorio» y que la reducción de la contaminación ha pasado a un segundo plano. Asimismo, recuerda que en junio requirió formalmente la anulación de los acuerdos «por la falta de respuesta del consistorio granadino, lo que, según la legislación de régimen local, podría suponer la nulidad de la ordenanza».

Hace meses Maracena lideró las alegaciones contra la ZBE de Granada y ahora el consistorio defiende estar «plenamente legitimado para impugnar el acuerdo». La medida ha sido aprobada por unanimidad en pleno municipal. «Me resulta sorprendente que Partido Popular, Vox y Quiero Maracena hayan votado a favor en este punto, cuando durante su etapa de gobierno tuvieron la oportunidad de oponerse a la ZBE y no lo hicieron; ni asistieron a la asamblea del Consorcio de Transportes ni presentaron alegaciones para defender los intereses de Maracena», ha señalado el alcalde.

El consistorio subraya que la estrecha relación histórica y la conurbación existente entre Maracena y Granada hacen imprescindible una regulación «que no perjudique a los vecinos y vecinas, muchos de los cuales se desplazan a diario a la capital por motivos laborales, sanitarios o de ocio». Por ello, Maracena reclama una zona de bajas emisiones «justa para todos y todas».