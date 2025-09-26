Llega The Burger Cup Flash Edition a Granada

IDEAL Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:39 Compartir

¡La espera ha terminado! The Burger Cup, el evento que ha conquistado a los amantes de las hamburguesas, regresa con fuerza a Granada del 3 al 5 de octubre. Tras una exitosa edición en la Plaza de Toros, este año encontramos una colaboración especial con FLASH el primer festival dedicado a creadores de contenido. Esta unión promete elevar la experiencia, fusionando gastronomía y cultura digital en un mismo espacio.

Una vez más, -y nos encanta, Oferplan Granada de IDEAL se suma a esta gran fiesta y lo hace por todo lo alto. Todos nuestros lectores y usuarios podrán adquirir en nuestras plataforma de planes un menú de venta exclusiva en ella. En taquilla no existirá esta opción. No puede perderte esta oportunidad única.

En esta ocasión The Burger Cup tendrá lugar frente al pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Los asistentes tendrán la oportunidad de compartir momentos con algunos de los creadores más influyentes y virales del país. En esta edición FLASH, los asistentes podrán disfrutar de un cartel excepcional, que reúne a los mejores exponentes de la hamburguesa en España. Entre ellos se encuentran:

- BRIOCHEF (Madrid): Doble campeona de Madrid y posicionada entre las 25 mejores del mundo.

- VULCANO (Torrejón de Ardoz): Famosa por su icónico «jeringuillazo» de queso.

- FICUS (Andalucía): Un referente en Granada, con su famosa burger de pan rosa que ha dejado huella.

- BURGERLAB (Albacete): Innovación y ciencia en cada bocado de sus creaciones.

- SMOKEDLOVERS (Madrid): Regresan con sus ahumados que han sorprendido a muchos.

Este evento, abierto al público que acceda durante ese fin de semana a Fermasa, promete ser una experiencia única. Con un ambiente inigualable, mucho movimiento en redes sociales, y, por supuesto, las mejores burgers de España concentradas en un formato más íntimo pero igual de vibrante.