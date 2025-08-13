Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta mejora la red de abastecimiento del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional visita el centro, que con esta actuaciones verá solucionado un problema de fugas

Ideal

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:54

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado las obras de reparación que se están llevando a cabo en el IES Jiménez de Quesada de Santa Fe, destinadas a solucionar los problemas de fugas en la red de abastecimiento de agua del centro educativo.

Con una inversión de 54.639 euros, financiados con fondos FEDER, la intervención incluye la sustitución completa de la tubería de abastecimiento de agua, modificando su trazado de exterior a interior para mayor protección; la demolición y reposición de pavimentos exteriores afectados por hundimientos; el recrecido y mejora del acceso principal y la adecuación de las ventilaciones del forjado sanitario.

Durante su visita, la delegada ha podido comprobar el avance de estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa SERVEQ SERVICIOS SA. y que generan empleo para 8 trabajadores locales. Los trabajos tienen un plazo estimado de ejecución de 1,5 meses.

Martín Gómez ha destacado que «esta intervención era necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones del IES Jiménez de Quesada y mejorar las condiciones del centro para sus 541 alumnos», y aseguró que «las fugas en la red de abastecimiento y los hundimientos en los pavimentos exteriores requerían una solución definitiva que ahora estamos llevando a cabo«, subrayando el compromiso de la Junta de Andalucía con el mantenimiento de las infraestructuras educativas, recordando que »en Granada como consecuencia de los daños ocasionados por la Dana se han invertido unos 500.000€ con un total de nueve actuaciones«

El IES Jiménez de Quesada de Santa Fe es un centro que atiende a 596 estudiantes y cuenta con 89 profesionales (75 docentes y 14 no docentes) y ofrece enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en Ciencias/Tecnología y Humanidades/Ciencias Sociales, Formación Profesional Superior en Educación Infantil e Integración Social y Educación Básica Especial, además de desarrollar importantes programas, desde PROA+ «Transfórmate» hasta el Programa CIMA, sin olvidar su aula ATECA, el Programa de atención socioeducativa ZTS, las Prácticas de Magisterio y Máster en Secundaria y los Planes de convivencia y protección a la infancia.

