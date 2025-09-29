La Junta licita por cerca 1,3 millones de euros las obras del carril bici entre Alhendín y Armilla Rocío Díaz señala que se están cumpliendo los plazos para «poder iniciar las obras en los primeros meses de 2026»

Firma del acuerdo entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, junto al alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, y en presencia del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, a mediados de junio.

La Consejería de Fomento ha licitado las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla por una inversión cercana a los 1,3 millones de euros (1.278.762). El carril constará de 1,5 kilómetros y facilitará los desplazamientos a pie o en bicicleta de los vecinos de Alhendín a la parada del Metro en Armilla.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz «ha sigo ágil para reducir al máximo los tiempos de tramitación y, con ello, poder iniciar los trabajos, como nos comprometimos, en los primeros meses de 2026». Asimismo, Díaz ha vuelto a remarcar la importancia de la colaboración institucional, que propició el pasado mes de junio la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alhendín que ha posibilitado atender «una reivindicación histórica de los vecinos».

La vía ciclopeatonal conectará zonas residenciales de Alhendín hasta Armilla, facilitando desplazamientos diarios cómodos y sostenibles. Este carril se ha concebido para fomentar la intermodalidad con el uso combinado de la bicicleta con el transporte público, sobre todo con el Metro de Granada, con el que conecta directamente, y con las líneas de autobuses urbanas y periurbanas que tienen parada a lo largo del recorrido.

Así será

La nueva vía ciclista transcurrirá a lo largo de un tramo de 1.415 metros, que discurre en paralelo a la carretera N-323 y atraviesa distintos tipos de pavimento, desde acerados con baldosas hasta terreno natural. Este recorrido parte de la vía mixta peatonal-ciclista proveniente de Armilla, y situada en el entorno del río Dílar, en la citada N-323a (en término de Alhendín). A continuación, el ámbito de actuación continua a través de esta avenida (carretera de Motril-Bailén) hasta conectar con la zona urbana de Alhendín.

La superficie engloba terrenos sin urbanizar y en algunos sectores sin infraestructura de instalaciones ni iluminación, sin un itinerario peatonal/ciclista definido, y por tanto, con mucha oportunidad de mejora importante en lo relativo a movilidad sostenible.

En el diseño de las actuaciones proyectadas, se han seguido las Recomendaciones de Diseño de Vías Ciclistas en Andalucía (Junta de Andalucía) y en la Red de Rutas Ciclistas Europeas Eurovelo. Todo ello en coordinación con el Área de Urbanismo de cada municipio, para realizar actuaciones de características similares (acerados y carriles bici de reciente ejecución en reurbanizaciones).

Las empresas interesadas en ejecutar las obra de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y Armilla tienen hasta el 17 de octubre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración de la Junta de Andalucía (Sirec).