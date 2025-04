Investigado por supuestas amenazas a la Policía de Santa Fe tras ser multado

Pepe Moreno Granada Jueves, 3 de abril 2025, 17:34 Comenta Compartir

No le sentó bien la multa. Dejó su vehículo mal aparcado y fue propuesto para sanción. La forma que eligió para sosegar su rabia fue lanzar supuestos insultos y amenazas a través de las redes sociales contra los agentes. Ocurrió en Santa Fe, y la Policía Local de municipio ha abierto diligencias judiciales contra el presunto responsable.

Según ha podido saber IDEAL, el irritado individuo intentó intimidar a los agentes y advirtió de las consecuencias que iba a tener la persona que gestiona las redes sociales de la Policía Local de Santa Fe.

Todo comenzó a raíz de una denuncia de tráfico. Una patrulla fue requerida por empleados de mantenimiento de la población santaferina, los cuales no podían llevar a cabo unas obras debido a que había una serie de vehículos estacionados de forma incorrecta. Hasta aquí todo normal, pero unas horas más tarde, cuando uno de los propietarios afectados comprobó que había sido propuesto a sanción, no dudó en dirigirse a los agentes locales, a través de Facebook, con un mensaje lleno de graves insultos, según afirman fuentes policiales autorizadas. Los agentes le hicieron saber que se tendrían en consideración sus formas y que se tomarían medidas al respecto. No obstante, y lejos de amilanarse, el sujeto continuó encadenando insultos e improperios varios. Además, comenzó a realizar graves amenazas.

La investigación de la Policía Local de Santa Fe consiguió identificar a la persona que supuestamente se escondía tras un perfil de la red social Facebook. Se le comunicó entonces que se le abrirían diligencias judiciales por insultos y amenazas, lo que podría traducirse como delito de odio. Por su parte, el acusado continuó con los mensajes hasta la madrugada del día siguiente.

El atestado ha sido enviado a los Juzgados de Santa Fe que, si lo estima oportuno, ordenará las diligencias judiciales pertinentes para determinar la gravedad de los hechos.