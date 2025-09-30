El increible menú The Burger Cup X Flash! para disfrutar al máximo estos días en Armilla

IDEAL Martes, 30 de septiembre 2025, 13:04 | Actualizado 13:23h. Compartir

Este fin de semana, prepárate para una experiencia inolvidable. El plan es claro: disfrutar de las mejores hamburguesas mientras no paramos de aprender y generar contenido. En un mundo dominado por las redes sociales, los primeros días de octubre llegan como una oportunidad única para sumergirse en el fascinante entorno de la creación de contenidos. The Burger Cup llega de nuevo a Granada para sumarse al I Encuentro de Creadores de Contenido y ofrecer una experiencia gastronómica a la altura contando con algunas de las mejores hamburgueserías de todo el país. Todos los asistentes podrán degustar las creaciones de cada establecimiento y votar por su favorita. La hamburguesa con más votos será coronada como la mejor de esta edición.

Entre las numerosas actividades programadas, Oferplan se une a la fiesta ofreciendo un menú The Burger Cup X Flash! a un precio exclusivo para todos nuestros lectores y usuarios. No podrás encontrar esta opción en taquilla, así que no pierdas la oportunidad de deleitarte con una hamburguesa + patatas + bebida (recuerda que si es la primera vez, el vaso tiene un coste adicional de 1€). Es la mejor manera de disfrutar de lo que el festival tiene para ofrecer.

El Flash! Fest reunirá a algunos de los creadores más virales del país junto a un público apasionado que desea aprender y crecer en su marca personal. Es una ocasión excepcional para conectar, compartir conocimientos y explorar nuevas tendencias del sector digital.

No olvides preparar tu móvil y cargar bien la batería. Este evento promete mucho aprendizaje, networking y, sobre todo, ¡deliciosas hamburguesas! Así que ven y disfruta de este gran planazo en el que la creación de contenido y la gastronomía se fusionan en una celebración sin igual. Nos vemos allí, pero antes pasa por Oferplan y no te quedes sin tu menú

