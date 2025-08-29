La Guardia Civil intercepta a un joven con el coche cargado de marihuana en Otura Intervinieron 87 sacos con cogollos de marihuana y un peso aproximado de 90 kilogramos, así como más de 400 euros en efectivo y un teléfono móvil

C. L. Viernes, 29 de agosto 2025, 14:08

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 36 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas cuando circulaba por la localidad de Otura.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes, cuando agentes del Área de Investigación de Las Gabias, en el marco de un dispositivo de vigilancia destinado a la prevención de robos en viviendas, observaron un vehículo con placa de matrícula extranjera que les infundió sospechas y salía zona. Por este motivo, los agentes investigadores solicitaron apoyo urgente para conseguir dar alcance al mismo y proceder a su identificación con una patrulla uniformada.

De forma inmediata, las patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Armilla acudieron al lugar y lograron interceptar al turismo. Al aproximarse al vehículo para proceder a la identificación del conductor, los agentes detectaron un intenso olor procedente del interior y observaron, en el asiento delantero derecho, un saco de plástico transparente lleno de cogollos de marihuana.

Tras realizar una inspección minuciosa del turismo, se localizaron en los asientos traseros y en el maletero varias bolsas de viaje de color negro en las plazas traseras y maletero que albergaban más sustancias estupefacientes.

En total, los guardias civiles intervinieron 87 sacos de plástico transparente de iguales dimensiones, con cogollos de marihuana y un peso aproximado de 90 kilogramos; así como más de 400 euros en efectivo y un teléfono móvil. Asimismo, se procedió a la detención del conductor de dicho vehículo por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

En el día de ayer, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.