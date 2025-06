A la gresca en Santa Fe por sacar las sillas con la fresca

La publicación en diversas redes sociales de la Policía Local de Santa Fe sobre la tradición de sacar las sillas a la calle con la ... llegada de la fresca por la tardenoche no es que haya traído cola, sino que se ha hecho viral. Esto supone que al cierre de esta edición la publicación haya alcanzado al menos cinco mil comentarios de todo tipo y seis millones de visualizaciones. Yclaro, lo que tiene la red social X, antes conocida como Twitter, es que aprovecha el más mínimo resquicio para desbaratar cualquier buena intención.

Como adelantó este periódico el pasado 28 de mayo, la Policía Local comunicaba que había que utilizar bien la tradición de sacar las sillas con la fresca. «Aunque en muchos pueblos es costumbre sacar una silla o mesa a la puerta de casa, queremos recordar que la vía pública es un espacio común y regulado y la Policía puede pedir retirarlo si es necesario», escribían.

Desde el cuerpo policial santaferino entienden que es una tradición que «muchos han practicado toda la vida», pero «cumplir las normas es imprescindible para la convivencia y seguridad de todos. Por eso, «si alguna vez te pedimos que retires sillas o mesas, por favor hazlo con comprensión». Desde la Policía Local de Santa Fe apuntan que «es para que el espacio público sea accesible y seguro para todos los vecinos». Desde el organismo municipal insisten en que «con esto no queremos decir que no lo hagas», pero piden aplicar «sentido común y civismo» para «no molestar a los vecinos».

Esta es la clave del asunto, poder conjugar el derecho a la diversión con la bendita tradición de sacar las sillas a la calle con la fresca con el derecho al descanso. Enpocas palabras, evitar la gresca. Pero las redes sociales no tienen medida y han aprovechado para hacer todo tipo de comentarios y bromas más o menos de caldo gordo con este asunto. Los hay que se ofrecen voluntarios por si la Policía Local de Santa Fe «necesita refuerzos» –hay que matizar que la foto que acompaña al texto es una junta de seis señoras en sus sillas–; mientras otros atacan directamente lo que entienden cercenar una tradición secular en los pueblos de Andalucía.

El alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, en declaraciones a este periódico, niega la mayor. «Quiero pasar página sobre esta manipulación. No voy a perder más el tiempo en esto». Yremarca a continuación que «es falsa la prohibición de sacar las sillas a la calle», aunque recuerda que hay que respetar el descansode todos los vecinos.

José y Juan, dos vecinos de la calle Tejedores de Santa Fe, con sus sillas en la calle Tejedor. Antonio en la calle Cruces también apuesta por mantener la tradición. Ariel C. Rojas

Los vecinos hablan

Juan y Jose son vecinos de la calle Tejedores, en el casco histórico de Santa Fe. Están plácidamente en la tarde del jueves sentados en sus sillas en las calles. Jose está a la espera de cerrar unos tratos y Juan descansa la jubilación. Él abrió y luego cerró más de treinta años después el mítico bar del mercado municipal de la localidad. «¿Yquién es el guapo que me dice que yo no puedo estar aquí con mi silla en la calle?», se pregunta.

Jose cuenta que la tradición de las sillas en la calle es muy patente en Santa Fe. «Aquí por ejemplo en la calle Tejedores los fines de semana esto se llena de niños y todas las señoras sacan las sillas a la calle. Hay muy buen ambiente y estamos todos muy agustico. No creo que nunca se vaya a prohibir una costumbre tan arraigada», comparte. Más adelante, en la calle Cruces está sentado, como presidiendo la calle Cruces entera, Antonio. A sus ochenta años, está justo en el quicio pero en la calle con su botellita de agua fría y su pastillica. «De aquí no me mueven».

Muy cerquita, en la calle Hoyos, Manuela juega con Yerai, que se encuentra en su carrito de bebé. Junto a él, sentados en las correspondientes sillas en la calle en la puerta de casa, sus familiares. «Hay problemas mucho más importantes en Santa Fe que esto de la ocupación de vía píublica y la tradición de las sillas. No la vamos a cambiar. Y si por la noche alguien pone música alta o empieza a molestar, para eso estamos los mayores, para decírselo y arreglado». Como siempre.