El Greim retira una roca por riesgo de desprendimiento en una cresta de Los Cahorros

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil retiró el miércoles por la mañana una roca suelta en la vía ... de escalada Normal de La Morcilla de Los Cahorros, en Monachil, que amenazaba con caer sobre el puente colgante largo de este concurrido paraje del Parque Natural de Sierra Nevada.

El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Monachil, Mariano Sevilla, ha explicado a esta redacción que la alerta la dieron unos escaladores que comprobaron, al ascender por la vía de La Morcilla, grado V de dificultad, que una roca varios metros antes de coronar el cortado estaba «semisuelta» y podría desprenderse.

El Ayuntamiento cerró la vía de escalada el pasado 1 de agosto y pidió ayuda a la Guardia Civil, que tras inspeccionar la zona en helicóptero el martes y asegurar la roca, planificó la intervención para el miércoles.

Ampliar Aviso de cierre de la vía de escalada, el 1 de agosto, con la roca señalizada con un círculo verde. Ayuntamiento de Monachil

Agentes del Greim se desplazaron a la cima en helicóptero y se descolgaron por la pared escarpada. Después desintegraron mediante un taladro percutor la roca, que medía en torno a un metro de alto, en trozos más pequeños. Los fragmentos fueron trasladados en sacas a una ladera cercana, donde se desperdigaron.

Mientras tanto, personal del Ayuntamiento controlaba el sendero y el puente colgante de este popular paraje para evitar el paso de montañeros o excursionistas mientras se realizaba la operación. En la operación también participaron agentes de Medio Ambiente.

El concejal ha explicado que, aunque era imposible prever cuál sería la trayectoria de la roca en caso de desprendimiento, se ha optado por eliminarla para evitar el riesgo en esta zona tan concurrida por los amantes de la naturaleza.