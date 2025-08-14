Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente accede a la roca suelta que amenazaba con caer sobre Los Cahorros. Ayuntamiento de Monachil

El Greim retira una roca por riesgo de desprendimiento en una cresta de Los Cahorros

El peligro fue detectado por unos escaladores que comprobaron que la piedra, de más de un metro, estaba suelta en la vía de escalada Normal de la Morcilla

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:16

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil retiró el miércoles por la mañana una roca suelta en la vía ... de escalada Normal de La Morcilla de Los Cahorros, en Monachil, que amenazaba con caer sobre el puente colgante largo de este concurrido paraje del Parque Natural de Sierra Nevada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  5. 5

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  6. 6 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  7. 7 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  10. 10

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Greim retira una roca por riesgo de desprendimiento en una cresta de Los Cahorros

El Greim retira una roca por riesgo de desprendimiento en una cresta de Los Cahorros