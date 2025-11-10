Funcionarios de prisiones sorprenden a una mujer con 479 pastillas ocultas cuando entraba a la cárcel de Albolote

La Guardia Civil de Granada ha detenido a una mujer de 52 años, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intentar ... introducir de forma clandestina 479 pastillas ocultas en una chaqueta con destino a un interno del Centro Penitenciario de Albolote.

La intervención ha sido posible gracias a la minuciosidad y experiencia de los profesionales penitenciarios encargados del control de paquetería, quienes, al inspeccionar una chaqueta entregada por la detenida, detectaron una espuma anómala cosida al interior del forro. Ante la sospecha, se realizó una revisión más exhaustiva y hallaron en su interior casi medio millar de pastillas de color blanco, presuntamente medicamentos psicotrópicos, sin receta médica ni autorización.

Inmediatamente, se alertó a los agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil, quienes procedieron a la detención de la implicada como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Esta actuación conjunta entre la Guardia Civil y los profesionales del Centro Penitenciario evidencian la plena coordinación entre ambos Cuerpos a fin de garantizar la seguridad integral en el Centro de Albolote.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar la naturaleza exacta de los medicamentos intervenidos, así como su destino potencial dentro del centro penitenciario.