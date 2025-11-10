Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada del centro penitenciario de Albolote. Ariel C. Rojas

Funcionarios de prisiones sorprenden a una mujer con 479 pastillas ocultas cuando entraba a la cárcel de Albolote

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar la naturaleza exacta de los medicamentos intervenidos, así como su destino potencial dentro del centro penitenciario.

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

La Guardia Civil de Granada ha detenido a una mujer de 52 años, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras intentar ... introducir de forma clandestina 479 pastillas ocultas en una chaqueta con destino a un interno del Centro Penitenciario de Albolote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Funcionarios de prisiones sorprenden a una mujer con 479 pastillas ocultas cuando entraba a la cárcel de Albolote

Funcionarios de prisiones sorprenden a una mujer con 479 pastillas ocultas cuando entraba a la cárcel de Albolote