Fabrica de ladrillos en la que ha ocurrido el suceso. IDEAL

Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro

No han trascendido más detalles del accidente, por el que se ha activado el protocolo judicial

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:50

Un trabajador de 59 años ha fallecido este sábado en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro, en el municipio de Otura. Según fuentes sanitarias, la muerte ha tenido lugar en su lugar de trabajo tras sufrir un accidente con una máquina. El aviso lo ha dado otro trabajador, que indicaba que había un hombre herido en las instalaciones ubicadas en la carretera N323A.

El 112 ha alertado en ese momento al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Policía Local; además, se ha informado también de lo ocurrido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han confirmado que el trabajador, de 59 años, ha resultado fallecido en el accidente laboral, del que no han trascendido más detalles y por el que se ha activado el protocolo judicial.

