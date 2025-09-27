Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ambiente este sábado en las fiestas de Armilla.

Ver 11 fotos
Ambiente este sábado en las fiestas de Armilla. Blanca Rodríguez
La mirilla

Un brindis en Armilla por la alegría

El municipio metropolitano vive intensamente sus fiestas patronales en honor a San Miguel, con un programa completo de actividades

Encarna Ximénez de Cisneros

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:31

El mensaje de la alcaldesa Loli Cañavate es rotundo: «Estas fiestas son un reflejo de la ciudad que somos: abierta, segura, con raíces y con ... futuro». Una declaración de intenciones que se hace evidente en las fiestas de Armilla —con un cartel realizado por Miguel Ángel Lacal—, que comenzaron este jueves con el pregón de Christian García, seguido de un brindis con vino dulce y un castillo pirotécnico musical que no dejó de sorprender.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  3. 3 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  7. 7 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  8. 8

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  9. 9 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  10. 10

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un brindis en Armilla por la alegría