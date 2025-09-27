Un brindis en Armilla por la alegría

El mensaje de la alcaldesa Loli Cañavate es rotundo: «Estas fiestas son un reflejo de la ciudad que somos: abierta, segura, con raíces y con ... futuro». Una declaración de intenciones que se hace evidente en las fiestas de Armilla —con un cartel realizado por Miguel Ángel Lacal—, que comenzaron este jueves con el pregón de Christian García, seguido de un brindis con vino dulce y un castillo pirotécnico musical que no dejó de sorprender.

Desde entonces, exposiciones, actividades para todas las edades, mucha música, deportes y tradición, y una feria de día en la que no han faltado las barras solidarias, buena gastronomía, ambiente distendido y todo lo necesario para que María Gómez afirmara —y no es la única— que «son los mejores días del año».

El fin de semana aporta un valor añadido y hoy domingo podrán seguir disfrutando del programa, incluyendo la actuación estelar de Seguridad Social y la animación de la charanga Vaso Largo. Vamos, para no perdérselo. Cada cual lo vive a su manera, pero lo más habitual es hacerlo con familia y con amigos. Entre las primeras, la formada por Luisa Peláez, su hermana Asunción y sus parejas respectivas, Antonio Martínez y Andrés Casas. «Nos escapamos siempre que podemos porque ahora no vivimos aquí y lo echamos de menos». Me cuentan, eso sí, que mantienen la casa de sus abuelos y en ella se reúnen cada vez que pueden.

Cerca de ellos, un grupo juvenil muy divertido. Manolo —así sin más, decía entre risas— aún no tiene los 18 años. «Es una lata porque me quedo sin vivir alguna de las actividades», como la fiesta joven que tendrá lugar hoy a las siete de esta tarde; pero le queda poco, como le ocurre a Irene que está deseando acompañar a sus amigos —es la pequeña del grupo— a las fiestas «de mayores».

Están siendo días muy intensos en los que hay propuestas para todos los gustos y si les hablaba de las de hoy domingo, les cuento que mañana lunes, fiesta local, se podrá vivir el 'Día sin cole' y la tradicional procesión en honor a San Miguel Arcángel. O sea, que aún queda mucho por disfrutar, contando también con el MuacFest, que ha levantado una gran expectación. Así que, a animarse, como lo hacían ayer José Antonio Morales y Carlos Romero, «que hay que aprovechar los buenos momentos». Una estupenda recomendación.