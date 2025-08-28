Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles

Nuevo asalto a una pareja que se encontraba en su vehículo en Atarfe, la segunda denuncia de este tipo en menos de una semana. En ... este caso, estaban en el entorno de la Ermita de los Tres Juanes cuando unos encapuchados los asaltaron y les robaron dinero y móviles. Según indican fuentes próximas a la investigación, se trataría del mismo grupo que el pasado jueves le robó dinero a otra pareja en el pantano de Cubillas. El puesto de Atarfe de la Guardia Civil de Granada investiga lo sucedido. Aún no hay detenidos.

Al parecer, los ladrones van buscando coches con los que después cometerán delitos. La Guardia Civil ha detectado este verano un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón de Granada, que después se usan para cometer robos o transportes de marihuana a Francia, por ejemplo. En una semana se han interpuesto dos denuncias, tal y como señalan las mismas fuentes. En esta última, las víctimas se encontraban cerca de la Ermita de los Tres Juanes, en el término municipal de Atarfe. Aunque los delincuentes iban buscando llevarse el vehículo de la pareja, no pudieron. Tuvieron que conformarse con quitarles dinero y sus móviles. Dejaron tirados en otra ubicación los dispositivos y ya le han sido devueltos a sus dueños. Presuntamente los amenazaron con armas para cumplir su cometido.

Una zona apartada

El pasado jueves por la noche se produjo otro suceso similar en el pantano de Cubillas, que discurre entre los términos municipales de Albolote y Atarfe. Una pareja fue asaltada por varios encapuchados, al parecer, los mismos, mientras se encontraban en su coche. Les robaron todo el dinero que llevaban encima. Ocurrió en una zona apartada, en la que no hay cámaras de seguridad. Los hechos fueron denunciados ante la Benemérita.

Eran entre cuatro y cinco personas. Según ha podido saber este periódico, portaban armas de fuego con las que les amenazaron. No se sabe si eran reales o simuladas, pero suelen utilizarlas para amedrentar a las víctimas y agilizar el robo.

Al hilo de esta cuestión, la Guardia Civil ha detectado un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón, que después se usan para cometer delitos. El cuerpo ha logrado recuperar muchos de ellos, pero advierte de que los delincuentes se llevan, por ejemplo, coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas, por lo que instan a extremar las precauciones. Un ejemplo reciente fue el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. Según adelantó IDEAL, el coche empleado por los autores era robado. Tres encapuchados se llevaron la mercancía en apenas un minuto y 16 segundos.