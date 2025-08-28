Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil lo investiga tras recibir dos denuncias. IDEAL

Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles

Ocurrió en el entorno de la Ermita de los Tres Juanes; es la segunda denuncia en menos de una semana por robos de este tipo

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:57

Nuevo asalto a una pareja que se encontraba en su vehículo en Atarfe, la segunda denuncia de este tipo en menos de una semana. En ... este caso, estaban en el entorno de la Ermita de los Tres Juanes cuando unos encapuchados los asaltaron y les robaron dinero y móviles. Según indican fuentes próximas a la investigación, se trataría del mismo grupo que el pasado jueves le robó dinero a otra pareja en el pantano de Cubillas. El puesto de Atarfe de la Guardia Civil de Granada investiga lo sucedido. Aún no hay detenidos.

