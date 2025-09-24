Las diez calles de Armilla que tendrán nuevo asfalto

El Ayuntamiento de Armilla ha puesto en marcha un plan de asfaltado para este año 2025 que conlleva la mejora de diez de sus calles. ... Los trabajos se adjudicarán en breve y comenzarán en los próximos meses.

La red viaria municipal acumula de forma natural por el paso del tiempo un déficit en conservación por lo que hay que dar prioridad a las actuaciones encaminadas a asegurar que la circulación. Con la mejora del asfalto, el Ayuntamiento quiere que se den las adecuadas condiciones de seguridad vial en estas calles del municipio.

El Ayuntamiento de Armilla asfaltará las calles Carmen del Burgo, Arrayanes, Carmen de Michelena, Esperanza, Pérez Galdós, Juan Gómez Juanito, Plaza María Pineda, avenida Barón Pierre de Coubertine, calle Murcia y avenida Ogíjares. La inversión global será de cerca de 600.000 euros y ya se ha comenzado el proceso para buscar una empresa que realice los trabajos.

El Consistorio armillero tiene la necesidad de contratar la ejecución de las obras consistentes en la renovación de la capa de asfaltado de la calzada de tráfico rodado de estas calles para mejorar el tráfico de vehículos, así como que se produzca una reducción de gases contaminantes CO2.

Plan de asfaltado

Para la ejecución de este plan de asfalto se ha redactado una memoria ante la insuficiencia de recursos materiales propios para hacer frente a dicha necesidad, al no disponer el Ayuntamiento de fábricas para la elaboración de los materiales empleados ni de los recursos humanos necesarios para su correcta ejecución, al implicar la utilización de maquinaria, materiales y técnicas especializadas de las que carece.

En la actualidad los viales sobre los que se va a actuar se encuentran con un asfalto en mal estado, con granulometría inapropiada y parches debido a la apertura de canalizaciones.

Con la presente actuación se pretende fresar los márgenes laterales de los viales referidos y dejarlos en buen estado.

Según indica la memoria del proyecto el asfaltado de estas calles no se puede dividir en lotes. Este contrato de obras debe prestarse por una única empresa con el fin de coordinarlas de la manera más efectiva y que las obras supongan la menor afección para los vecinos. Se trata de una obra lineal, donde los trabajos que se ejecutarán deben estar coordinados (mejora de explanada, formación de cunetas, ejecución de zahorra artificial y ejecución de firme de mezcla bituminosa en caliente) y ejecutados según la programación de obra.

El gobierno de Armilla considera que la red viaria municipal constituye, de esta forma, un patrimonio de primera magnitud cuyo deterioro sería muy negativo para el municipio por el incremento de costes de todo tipo que se produciría en caso de extremo deterioro, por lo que lleva de manera progresiva la conservación de sus calles.