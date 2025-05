Sin detenidos aún por la lumbre en Chauchina que causó una explosión durante el apagón

La Guardia Civil continúa su investigación para dar con los autores de la lumbre que provocó una explosión en la madrugada del pasado martes en ... Chauchina, durante el apagón. Por ahora no hay detenidos y el ayuntamiento trabaja para reparar el destrozo, al ser uno de los lugares «de mayor tránsito» del municipio. La noticia, adelantada por IDEAL, ha causado gran indignación entre los vecinos, que hablan de «vandalismo injustificado».

La Benemérita ha precisado que el caso sigue investigándose y por ahora no hay novedades. El Ayuntamiento de Chauchina, por su parte, ha iniciado las tareas de reparación del agujero que causó la explosión. Sufragarán el coste con fondos propios, aunque aún no saben cuánto desembolso supondrá. El suceso ha causado una ola de indignación en el municipio, donde los vecinos califican lo sucedido de «vandalismo injustificado» y exigen que los autores paguen los daños ocasionados.

Todo ocurrió en la madrugada del lunes al martes, en pleno apagón, cuando una lumbre hecha sobre el suelo de hormigón provocó una especie de explosión. La sospecha es que se trata de un grupo de menores, aunque la investigación aún no ha podido confirmarlo. En la plaza se formó un agujero, los escombros quedaron esparcidos y el olor a quemado confirmaba que algo había ocurrido.

El consistorio acordonó la zona. Cada vecino que paseaba por allí al día siguiente, ya con la luz de vuelta, preguntaba por lo ocurrido y mostraba su enfado. «Es una fechoría que ahora tenemos que pagar todos. No hay derecho», decía una viandante. Un grupo de jubilados charlaban sentados en un banco con vistas al destrozo. «Yo sentí un cohete y me asusté. Con lo que teníamos encima, es frustrante», decía Miguel, uno de ellos, que pasó la noche entera en vela. «Necesitaba oxígeno y me ahogaba, estaba a punto de ir al hospital cuando sonó el 'boom'», añadió en referencia al suceso.

Durante la madrugada del lunes al martes, el ayuntamiento extremó la vigilancia, pero el suceso se produjo cuando justo no había nadie en el lugar.