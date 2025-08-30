Descubriendo la vida gastronómica en La Zubia: Un viaje de sabor

IDEAL Sábado, 30 de agosto 2025, 13:40 Compartir

Más allá de la GR-30, la gastronomía de Granada y, en particular, La Zubia, se presenta como un tesoro oculto donde tradición e innovación conviven en perfecta armonía. Este rincón del área metropolitana ofrece un sinfín de oportunidades para los amantes de la buena comida, desde tabernas con un aire moderno hasta joyas que evocan el auténtico sabor de Madrid.

Si eres un amante de la gastronomía o simplemente alguien que disfruta de la buena comida, este es el momento perfecto para explorar los maravillosos restaurantes que están llegando a la zona Gourmet de Oferplan. La nueva edición de Maestros Culinarios es la mejor forma de saborear Granada con menús con un diseño y precio exclusivos. Hoy te traemos dos lugares que están marcando la pauta en la escena local: La Chulapa y Taberna Hita.

La Chulapa Descubre por qué dicen que «De Madrid al cielo»

Si estás en Granada y deseas vivir una experiencia culinaria que te transporte a Madrid sin salir de la ciudad, La Chulapa es, sin duda, una cita obligada. Situado en el corazón de La Zubia, este restaurante es un verdadero crisol de sabores, donde cada plato cuenta una historia y cada bocado es un viaje delicioso.

Bajo la dirección de la talentosa Rocío Valdivia, La Chulapa se ha convertido en un referente gastronómico. Desde sus primeros pasos lavando platos durante los fines de semana, Rocío ha ascendido en el mundo de la cocina, aportando su energía única y pasión desbordante en cada receta que prepara. Su enfoque innovador y su atención al detalle hacen de cada visita una experiencia memorable.

El ambiente de La Chulapa es vibrante y acogedor, ideal para disfrutar de una comida rodeado de amigos o familiares. No te pierdas el exclusivo menú Maestros Culinarios, disponible a un precio impresionante solo en Oferplan Granada de IDEAL. Ven y descubre por qué dicen que «De Madrid al cielo».

Taberna Hita Pasión y experiencia en cada plato

Si buscas un lugar que combine el encanto familiar con una oferta gastronómica excepcional, Taberna Hita es el destino perfecto. Situada también en La Zubia, esta taberna destaca no solo por su exquisita cocina sino también por la calidez que emana de cada rincón. Aquí, la experiencia y la pasión se entrelazan para ofrecerte no solo una comida, sino un recuerdo imborrable.

El equipo liderado por Juan Carlos Hita y César brinda un servicio personalizado que te hace sentir como en casa. Sin embargo, la verdadera magia se encuentra en la cocina, donde Ana Belén Laguna y su joven pero talentoso equipo crean auténticas delicatessen que cautivan los paladares más exigentes.

Destacan por su exclusivo menú Maestros Culinarios, donde podrás disfrutar de reinterpretaciones creativas de aperitivos clásicos y sorprendentes trampantojos que desafían la imaginación. Prepárate para una explosión de sabores y texturas que te dejarán asombrado: aquí, cada plato es una obra de arte.

Recuerda que puedes deleitarte con este increíble menú a un precio espectacular solo en Oferplan Granada de IDEAL. Así que, ¿qué esperas? La Zubia te está esperando para ofrecerte un viaje culinario que nunca olvidarás.