Desalojadas veinte viviendas por el incendio en una cochera en Monachil La acumulación de humo ha alertado a los vecinos de El Barrio de la Vega este mediodía

Sara Bárcena Hernández Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

Veinte viviendas han tenido que ser desalojadas este sábado a mediodía en Monachil, en la provincia de Granada, por un incendio en una cochera. Al percatarse del humo, a las 13.20 horas, los vecinos han alertado al 112.

El fuego se ha originado en un garaje comunitario ubicado en la calle Chico Colorín, en la pedanía de El barrio de la Vega. Nada más recibir el aviso, hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Granada, que han actuado para extinguirlo.

El servicio de Emergencias de Andalucía también ha activado a la Guardia Civil y a la Policía Local de Monachil. Por prevención, ante la acumulación de humo, decenas de residentes han sido evacuados de sus hogares.

Según ha confirmado el 112, el suceso se ha saldado con un único vehículo calcinado y no se han registrado daños personales ni requerido asistencia sanitaria.