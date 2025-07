Denuncian el robo de cobre en lápidas del cementerio de Ogíjares

Los robos de cobre han llegado hasta las lápidas del cementerio de Ogíjares. Algunos objetos de dicho material -o imitaciones- como barandillas, crucifijos, vírgenes, jarrones ... o placas han sido arrancados de los nichos de los fallecidos en las últimas semanas. Por ello, los familiares afectados han pedido al Ayuntamiento que se tomen medidas para evitar que estos hechos sigan sucediendo. Desde el Ayuntamiento de la localidad han puesto en marcha diversas medidas para acabar con los robos, que ya azotaron al municipio hace dos años -en menor medida-. Esta semana comenzaron a establecer el cableado que se utilizará para la instalación de diversas cámaras de seguridad, a lo que se suma una restricción del horario habitual y algunas medidas disuasorias para terminar con estos actos.

«Las cámaras si no se ponen hoy, se ponen mañana», comenta Manuel Blanco, concejal de mantenimiento. Desde el mismo campo santo asegura que ya está instalado el cableado que conectará con el que ya hay disponible en el punto limpio. Además, el alcalde del municipio, Estéfano Polo, confirma que comenzarán a colocar una de ellas en la entrada e irán aumentando según las necesidades. «No es lógico, coherente, ni normal poner cámaras por todo el cementerio», añade.

En el mismo campo santo se encuentran Manuel Roldán y Francisco Mesa, dos afectados que han sufrido robos en las lápidas de sus familiares. En el caso de Manuel Roldán se ha visto afectado gran parte del nicho. Hace un mes le robaron la barandilla y, hace varios días, volvió a encontrarse con una situación aún peor. Arrancaron los jarrones y forzaron la columna que hay a ambos lados. «Siento impotencia, estoy muy cabreado. No respetan ni a los fallecidos», añade. «Suponemos que lo han cortado con una segueta», explica.

Al nicho de la madre de Francisco Mesa le arrancaron hace cuatro meses la virgen que estaba pegada en el centro de la lápida. «Vengo cada miércoles y cuando me encontré esto llamé a mi hermana para ver si ella sabía algo», confiesa mientras señala a la virgen. Ahora, ha puesto una nueva para subsanar los daños que ocasionaron. «No sabemos quién fue y nadie nos ha hecho mucho caso», explica.

Ambos nichos se encuentran prácticamente a la entrada del cementerio y según declaran, este se mantiene cerrado durante la noche, por lo que concluyen que los robos se hacen de día. En este mismo lugar hay una trabajadora que está presente hasta las 13.00 horas y que explica que no ha presenciado «nada raro». «Cuando me encuentro flores tiradas en el suelo y miro hacia arriba ya sé que han vuelto a robar», añade.

Desde el Ayuntamiento de Ogíjares anuncian que solo tienen constancia de «dos o tres» casos, pero en el cementerio se pueden apreciar más lápidas en la misma situación. «Esto también está ocurriendo en 12 pueblos del área metropolitana», añade Estéfano Polo. El alcalde informa de que la Guardia Civil está investigando el caso, pero esta asegura que no tienen constancia de los hechos.

Tras los robos que sufrieron hace dos años, se reformó el cementerio y se redujo el horario de apertura, según declara el alcalde. «Solo fueron dos», señala. Por ello, ahora vuelven a tomar cartas en el asunto, a pesar de que los afectados señalan que el daño ya está hecho y que tendrán que volver a destinar dinero para repararlos. «Ya no es el dinero, es el valor sentimental que tenía», comenta uno de ellos emocionado. El alcalde menciona que se trata de propiedades privadas y que no pueden hacerse cargo de dichos gastos. «Como Ayuntamiento nos encargamos de la limpieza, mantenimiento, iluminación, pero a una propiedad privada no podemos acceder», señala Estéfano Polo que, además, ha recomendado a las familias que utilicen otro tipo de materiales para evitar nuevos daños.E