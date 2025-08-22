La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil

La demolición por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del vado inundable que cruza el río Genil, un paso utilizado por los agricultores de ... Vegas del Genil para acceder a las distintas zonas de la vega y enlazar con la capital granadina, donde se ubica, ha desatado la polémica en el municipio y ha provocado un nuevo choque entre el gobierno municipal del PP y la oposición.

La infraestructura, según explican agricultores y el propio ayuntamiento, ha sido durante décadas muy utilizada por los labradores para cruzar a las distintas parcelas agrícolas y moverse por la Vega. Era apenas una estrecha pasarela de hormigón, sin vallas ni protecciones, sobre el río y además de los tractores también lo utilizaban algunos coches como atajo para llegar hasta la capital, por lo que era un peligro y un punto habitual desde accidentes. La CHG, competente en la materia, venía advirtiendo desde 2019 que ese vado inundable tenía que demolerse. El problema ha llegado cuando, efectivamente, lo ha hecho y en el pueblo han llegado las quejas.

La plataforma de vecinos Defiende Vegas del Genil ha mostrado su preocupación por la pérdida del paso «que no era un lujo sino una infraestructura esencial para la actividad agrícola y un atajo cotidiano para numerosos vecinos que se desplazaban a Granada evitando atascos». «Su desaparición supone un grave perjuicio económico y social para la vida diaria del municipio», ha denunciado en un comunicado esta plataforma que culpa directamente a la alcaldesa de no haber hecho nada, pese a saber que se iba a tirar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) notificó por registro electrónico tanto al Ayuntamiento de Granada como al de Vegas del Genil la demolición definitiva del vado el pasado 14 de marzo.

«El Ayuntamiento de Vegas del Genil nunca respondió a esa notificación, no buscó una alternativa ni informó a los vecinos. Pese a ello, el 19 de agosto de 2025 la alcaldesa emitió un comunicado oficial asegurando que no tenía conocimiento y que no era su competencia. Calló y posteriormente engañó a los vecinos del municipio», reprocha esta asociación que cree que «todas las administraciones han fallado».

«El resultado ha sido que Vegas del Genil ha quedado partida en dos, sin que ninguna institución ofreciera una alternativa viable para agricultores y vecinos», insiste la plataforma vecinal que ha pedido a la alcaldesa que pida disculpas y rectifique. También a las administraciones que, de forma coordinada, promuevan la construcción de un paso alternativo seguro y compatible con la normativa hidráulica, para que agricultores y vecinos recuperen esta conexión «esencial».

«Dejadez»

También la alcaldesa de la localidad, la popular Mari Carmen Ros, ha pedido al Gobierno central una conexión alternativa y está manteniendo reuniones con las distintas administraciones, como Diputación, para resolver el problema. No obstante, la regidora, ha rechazado de plano las críticas de esta plataforma y de la oposición, PSOE y Ahora Vegas, a la que culpa de no haber hecho nada cuando gobernaron.

Ros ha recordado así que el origen de este problema está en 2019, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advirtió de que debía demolerse el vado por motivos de seguridad. «En aquel momento se concedió al entonces equipo de gobierno socialista un plazo de tres años para presentar un proyecto alternativo que nunca llegó», ha asegurado.

«El anterior gobierno municipal no solo incumplió el plazo, sino que tampoco solicitó la prórroga de un año y medio adicional que podía haber pedido. Esa dejadez y falta de gestión es la verdadera causa de que la Confederación, al expirar los plazos, incluyera la demolición del vado en sus actuaciones de mantenimiento de cauces», ha insistido.

El Ayuntamiento recibió la notificación oficial de la demolición el pasado 14 de marzo de 2024 «en la que no se podía hacer nada tras los incumplimientos del anterior equipo de gobierno». Por este motivo, la alcaldesa ha considerado «indignante que ahora los portavoces del PSOE y de Ahora Vegas, socio de gobierno en el anterior mandato, intenten manipular y culpar al actual equipo de gobierno de un problema que ellos mismos dejaron sin resolver. Ellos condenaron al vado a desaparecer al no hacer su trabajo».

Ros ha querido subrayar que su gobierno ha sido transparente. «Tras recibir la notificación nos personamos ante la Confederación para ampliar la información y la respuesta fue clara: ya no era posible mantener el vado porque el plazo otorgado en 2019 había caducado».

El actual equipo de gobierno ha manifestado su apoyo total a agricultores y vecinos afectados. «Nos sumamos a sus reivindicaciones y exigimos al Gobierno de España y a la Confederación que, al igual que han ejecutado la demolición, lleven a cabo cuanto antes una conexión alternativa que garantice la comunicación entre ambas márgenes del río», ha concluido la alcaldesa.

Por último, Ros ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición a los que pide que abandonen la confrontación política «y que, en lugar de seguir culpando a los demás, se sumen a esta reivindicación colectiva. Los vecinos merecen soluciones, no excusas».