Creadores de contenido digital e investigadores de la UGR animarán el Flash! Armilla celebra del día 3 al 5 el primer encuentro nacional de creadores que organiza Fermasa con la colaboración de la Universidad granadina

Andrea G. Parra Granada Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:24

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han participado estos últimos días con videos en las redes sociales explicando que ellos también son creadores de contenido, o lo que es lo mismo para algunos, influencers, aunque en otras parcelas y de otra manera. Ellos participarán, desde este viernes, día 3, hasta el domingo, día 5, en el primer encuentro nacional de creadores de contenido digital que lleva por nombre Flash! Fest, un evento pionero que coincide con la 47 edición de la Feria General de Muestras y la décima de las Ferias de los Pueblos y Sabores de Nuestra Tierra en Fermasa.

Durante tres días, el espacio dedicado al Flash! Fest ofrecerá charlas, talleres y actividades inmersivas en las que participan creadores de contenido, investigadores de la institución universitaria granadina y expertos en marketing para abordar temas relacionados con la cultura, la gastronomía y el turismo.

Es un encuentro promovido por el Ayuntamiento de Armilla y organizado por Fermasa, en colaboración con la Universidad granadina, encargada de confeccionar la parte más formativa del programa, que nace, según explicó la presidenta de Fermasa y alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate «con la ambición de ser mucho más que un festival: un punto de encuentro esencial para quienes crean contenido con enfoque profesional, abriendo nuevas perspectivas sobre turismo, gastronomía y cultura». Según informa la institución universitaria en una nota de prensa tras la presentación hoy del evento en el Rectorado.

Cañavate agradeció la implicación de la UGR en un evento pionero que «aspira a convertirse en un espacio de aprendizaje y profesionalización en torno a un fenómeno que, más allá del entretenimiento, está siendo clave en la creación de nuevos modelos de negocio».

Entre todos los creadores de contenido que participarán superan los 25 millones de seguidores

Por su parte, el rector de la entidad académica, Pedro Mercado, subrayó «el completo programa de este festival pionero, al que se han sumado muchos investigadores/as de la UGR que aportarán su visión científica sobre estas materias y volverán a sacar la ciencia de los laboratorios a la calle para acercarla a la sociedad».

El objetivo de la UGR es doble: por un lado, reconocer la profesionalidad del sector digital y ofrecer herramientas para quienes quieren desarrollar su carrera como creadores; por otro, reconocer la importancia de las redes sociales como canales de divulgación capaces de transformar la manera en que aprendemos sobre gastronomía, turismo, patrimonio o hábitos de vida saludable, según informó la institución.

Programación

FLASH! Fest contará con un escenario principal para las ponencias más destacadas de la UGR, un espacio gastronómico para demostraciones culinarias en directo y una zona de talleres de aprendizaje y prácticas, además de otros rincones para que el público tenga un contacto directo con los creadores, encargados de mostrar la diversidad de contenidos que hoy influyen en decisiones diarias de ocio, cultura y estilo de vida.

En el listado de participantes destacan líderes en contenido digital de alcance nacional como Patry Montero, Peldanyos, Ari Geli, Mayichi, Cisco García y Nieves Bolós, tres de ellos incluidos en la lista Forbes de los más influyentes en España. Junto a ellos, referentes locales y andaluces como Sandra Morales Ruiz, Niño Safaera, Gran-Hambrienta, Gastroviajera, Carmen de Granada, Mil y Una Rutas, Pateando Granada, Christian Cómico, Guelmi, Rayko Lorenzo, Azul Místico o PipperOn Tour, entre otros, que contarán sus experiencias al público. Entre todos ellos superan los 25 millones de seguidores, según las cifras aportadas este miércoles.

También participará una veintena de investigadores e investigadoras de la Universidad de Granada, que compartirán su experiencia y conocimiento para acercar la ciencia, la cultura y la educación al público de forma amena y accesible. Entre ellos estarán especialistas de distintas áreas que aportarán diferentes perspectivas sobre sus campos de estudio como son los casos de Alba Camacho Cardeñosa, Adrián Cortés Martín, Raquel Sevilla, Marcos Molina Fernández, Emilia Iuliu, Guillermo Sánchez Delgado, Jesús María Porres Foulquie, Rosario Martínez, Lara Rivas Pérez, Daniel Rivera Sabio, Alejandro García Beltrán y Vanesa Martos Núñez.

Los asistentes, que podrán adquirir sus entradas al precio de 10 euros por un día o 20 euros el bono completo, tendrán acceso a todas las charlas, talleres y encuentros. Será una oportunidad única para interactuar, aprender y descubrir de cerca cómo se construyen las historias que inspiran a millones de personas. El festival permanecerá abierto de 11.00 a 21.00, viernes y sábado, y de 11.00 a 20.00 horas, el domingo. Para acceder al recinto se habilitará una taquilla en la puerta lateral de Fermasa.