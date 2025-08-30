Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cinco kilómetros de retenciones en la A-92 a su paso por Cijuela por un accidente múltiple

Hasta tres vehículos se han visto implicados en una colisión sin heridos

Agencias

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:18

La colisión entre varios vehículos este sábado en la A-92 está provocando retenciones de unos cinco kilómetros a la altura del municipio de Cijuela (Granada).

El accidente ha tenido lugar sobre las 13.20 horas, según han señalado desde Tráico. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de la colisión múltiple ocurrida en la citada vía, sentido Granada. Al parecer, según los alertantes se trata de una colisión de, al menos, tres vehículos sin que consten heridos.

De inmediato, hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. Por el momento, se mantienen unos cinco kilómetros de retenciones.

