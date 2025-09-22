Churriana comienza los trámites para ampliar su instituto en dos parcelas

Churriana de la Vega crece de manera imparable y espera la llegada del metro que revalorizará sus viviendas y acercará el municipio a Granada capital. ... Precisamente por la puerta del instituto pasarán los vagones del tren y harán este centro escolar más accesible.

El crecimiento de la población hace que el instituto Federico García Lorca esté ya en el tope de su capacidad. Y eso que hace ocho años ya se realizó una ampliación con un nuevo módulo y 160 puestos escolares.

Desde el Ayuntamiento de Churriana detectaron que el instituto necesita una ampliación y se pusieron manos a la obra ya que al lado del centro, hay terrenos vacíos en los que podría plantearse esta expansión.

Según explica el alcalde, Antonio Narváez, la aprobación definitiva de la innovación urbanística irá a pleno en el mes de octubre. Después se publicará en el Boja y se rematará su tramitación. En el mes de febrero esperan estar en disposición de ceder los terrenos (ya con uso de equipamiento) a la Consejería de Desarrollo Educativo. El PGOU de Churriana es de 2015 y era necesario hacerle esta invocación para cambiar dos parcelas cercanas que son residenciales por otra más lejana que es de equipamiento. El uso se invertirá. «Los propietarios de las dos parcelas al lado del instituto están deseando que se haga la innovación. El Ayuntamiento no gana ni pierde porque en ambos casos se trata de 1.300 metros cuadrados», apunta el alcalde.

El instituto ha aguantado el crecimiento con un módulo que se construyó sobre un porche. El alcalde calcula que hay unos mil estudiantes y por eso quieren crecer, para ganar espacio y estar preparados para futuros crecimientos.

Por eso se han puesto manos a la obra para llevar a cabo la cesión de los terrenos a la Junta de Andalucía. Pero antes hay que realizar la innovación urbanística y cambiar de uso el suelo colindante al instituto. El pleno Ayuntamiento pasó por pleno en febrero esa innovación del Plan General de Ordenación Urbana, que consiste en la reordenación de los usos equipamentales y residencial en el suelo urbano de Churriana de la Vega, calles Derechos Humanos y Toledo, para la ampliación del instituto público de educación secundaria Federico García Lorca,(sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada), junto con el Documento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada y el Documento de Valoración de Impacto de Salud ya aprobados.

La innovación se plantea para reordenar el uso pormenorizado de todas las fincas que entran en juego en esta ampliación, ya que hay dos terrenos que pegan al instituto que tienen que dejar de ser de uso residencial para convertirse en equipamiento y otro solar más lejano, pasar a ser residencial cuando su uso inicial era para equipamientos. Según se recoge en el documento, al reordenar el uso equipamiento según se propone en la presente innovación, no afecta a la economía municipal ya que no supone un coste el poder facilitar suelo para la ampliación del equipamiento educativo existente.

El instituto de Churriana de la Vega se inauguró hace 15 años y costó 4,6 millones de euros. En ese momento estaban matriculados un total de 869 alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, atendidos por una plantilla integrada por 73 docentes.