«El centro de salud de Atarfe se llenó de Guardia Civil»

En el centro de salud de Atarfe, el primer lugar donde atendieron a los heridos en la reyerta registrada sobre las 00:00 de este ... jueves, la noticia se comentaba ayer en los pasillos. No había ningún profesional sanitario de los que estuvieron en la noche anterior, puesto que había cambiado el turno, pero la voz se ha corrido. «Primero llegó un herido y al rato el otro. Esto se llenó de Guardia Civil», cuenta un compañero a este periódico. Otros médicos hablan entre ellos y admiten no saber nada de lo ocurrido, solo lo que han leído en prensa.

Sucede lo mismo de puertas para fuera. La noticia se comenta este jueves en Atarfe, pero nadie sabe de quién se trata ni dónde ocurrió. «Era tan tarde que nos pilló a todos durmiendo», dice el propietario de un bar cercano. En las inmediaciones del centro de salud no escucharon disparos ni vieron llegar a los vehículos que trasladaban a los heridos. De momento no se sabe el punto exacto donde se produjo el enfrentamiento. Otras fuentes consultadas apuntan a que no fue en Atarfe: pudo ocurrir en otro pueblo cercano de área metropolitana, probablemente Maracena.

Asimismo, por el pueblo circulan varias patrullas de la Guardia Civil un día después de los hechos.