Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gabias firman una operación de crédito por 6 millones de euros para infraestructuras

Caja Rural Granada ha formalizado hoy la concesión de un crédito por valor de 6.039.393 millones de euros al Ayuntamiento de Las Gabias, ... que se destinará a impulsar el Plan de Inversiones del municipio. Esta operación financiera refuerza el compromiso de la Entidad con el desarrollo económico y social de la provincia, apoyando proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

El Director General, Jerónimo Luque y la Alcaldesa de Las Gabias, Meri Sábada, han firmado en los Servicios Centrales de la Entidad esta operación, que tendrá como destino directo el citado plan del Ayuntamiento de Las Gabias que, con una inversión total de 12 millones, facilitará a la creación y mejora de infraestructuras.

Entre otros propósitos, el municipio contempla la construcción de una nueva piscina municipal, la mejora de parques infantiles y zonas verdes, la prolongación de la calle Alhelí o la ampliación del vial de Machuchón, un reclamo histórico de la ciudadanía que permitirá mejorar la movilidad de la ciudad gracias a este ambicioso plan.

El Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque, ha expresado su satisfacción por la firma de una operación que favorecerá la puesta en marcha de un plan de inversiones en Las Gabias: «Se trata de un proyecto que va a suponer la transformación del municipio y la creación y mejora de instalaciones municipales que cada día disfrutan sus vecinos», ha señalado.

Además, ha subrayado el compromiso de la Entidad granadina con la sociedad, «que también se pone de manifiesto con el apoyo a las instituciones para que hagan realidad sus proyectos de transformación».

Por su parte, la alcaldesa, Meri Sádaba, ha declarado que «Las Gabias vive un momento de transformación real. Por primera vez en muchos años, contamos con un plan de inversiones sólido, planificado y útil, que da respuesta al crecimiento que está experimentando nuestro municipio», subrayando además que «cada proyecto está pensado para mejorar la vida de los vecinos y garantizar que Las Gabias crece con infraestructuras, servicios y oportunidades a la altura de su población».

Por último, Sádaba ha agradecido «la implicación de Caja Rural Granada en este proyecto de transformación municipal» insistiendo en que «la colaboración público-privada es esencial para promover el bienestar de las personas, sin repercutir directamente en el bolsillo de los contribuyentes».

El Plan de Infraestructuras de Las Gabias constituye una de las principales líneas estratégicas para transformar, de forma planificada, ordenada y conforme a la normativa, un municipio que está experimentando un crecimiento poblacional exponencial. Este desarrollo requiere una mejora integral de las infraestructuras, la creación y adecuación de espacios públicos, así como soluciones eficaces en materia de movilidad y conexión entre sus distintos núcleos urbanos desde una perspectiva sostenible, para garantizar el bienestar presente y futuro de la ciudadanía.