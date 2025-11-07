Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque y la Alcaldesa de Las Gabias, Meri Sábada

Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gabias firman una operación de crédito por 6 millones de euros para infraestructuras

El Director General, Jerónimo Luque y la Alcaldesa del municipio, Meri Sábada, mantienen un encuentro institucional en los Servicios Centrales de la Entidad.

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

Caja Rural Granada ha formalizado hoy la concesión de un crédito por valor de 6.039.393 millones de euros al Ayuntamiento de Las Gabias, ... que se destinará a impulsar el Plan de Inversiones del municipio. Esta operación financiera refuerza el compromiso de la Entidad con el desarrollo económico y social de la provincia, apoyando proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  4. 4

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  5. 5

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gabias firman una operación de crédito por 6 millones de euros para infraestructuras

Caja Rural Granada y el Ayuntamiento de Las Gabias firman una operación de crédito por 6 millones de euros para infraestructuras