Imagen de la instalación del centro de transformación en el barrio de Las Flores. IDEAL

Bajan los cortes de luz en Pinos Puente tras la instalación de un nuevo centro de transformación

Las incidencias en el barrio de Las Flores, uno de los más problemáticos en este sentido, se han reducido en un 60%; Endesa instalará otro en el barrio de San José

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

2025 se configura como un año clave en la lucha contra los cortes de luz en Pinos Puente, consecuencia directa de la sobrecarga por las ... plantaciones de marihuana. Por un lado, la Guardia Civil ha llevado a cabo operaciones en las que ha incautado cientos de plantas. Los técnicos de Endesa los han acompañado para cortar enganches ilegales. Por otra parte, la compañía eléctrica ha realizado otras actuaciones. Hace unos meses instaló un nuevo centro de transformación en el barrio de Las Flores, uno de los más problemáticos en este sentido. Esta medida ha permitido que las incidencias caigan un 60%.

