Bajan los cortes de luz en Pinos Puente tras la instalación de un nuevo centro de transformación

2025 se configura como un año clave en la lucha contra los cortes de luz en Pinos Puente, consecuencia directa de la sobrecarga por las ... plantaciones de marihuana. Por un lado, la Guardia Civil ha llevado a cabo operaciones en las que ha incautado cientos de plantas. Los técnicos de Endesa los han acompañado para cortar enganches ilegales. Por otra parte, la compañía eléctrica ha realizado otras actuaciones. Hace unos meses instaló un nuevo centro de transformación en el barrio de Las Flores, uno de los más problemáticos en este sentido. Esta medida ha permitido que las incidencias caigan un 60%.

Según señalan fuentes de la empresa, el nuevo centro cuenta con 1.000 kaveas de potencia, es decir, podría dar suministro a más de 250 clientes. Sin embargo, en esa zona hay menos de 20 clientes con contrato de suministro legalizado. Asimismo, para poder conectarlo a la red de baja tensión se han tendido 1.000 metros de cableado en cinco circuitos diferentes. Todas estas actuaciones han supuesto una inversión de 150.000 euros. «Gracias a la puesta en servicio de esta instalación, la sobrecarga de la red en la zona se ha reducido en más de un 60% las incidencias de la zona», confirman. El coste de esta capacidad adicional, que no sería necesaria atendiendo a la demanda legal, así como el importe de la energía defraudada, «se paga por parte de todos los clientes eléctricos del país en su factura mensual», precisan las mismas fuentes.

En este sentido, Endesa tiene en marcha un segundo transformador en otro barrio de características similares, el de San José. Persiguen conseguir «el mismo efecto, quitar la sobrecarga y reducir las incidencias». Trabajan en coordinación con el Ayuntamiento de Pinos Puente, que ya lo ha autorizado y ha buscado el punto donde será ubicado en la calle San José. Las obras para instalar el nuevo edificio comenzarán entre este mes y el siguiente.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, ha valorado «muy positivamente» esas medidas, que suponen la mejora del servicio y permiten «aminorar los cortes de luz, lo que va en beneficio de los usuarios».

Cabe recordar que las plantaciones de marihuana demandan una energía muy superior a la de un consumo normal de una vivienda, ya que una plantación 'indoor' en un piso de 80 metros cuadrados puede llegar a consumir como un bloque de 80 viviendas. Además, la demanda energética se requiere las 24 horas los 365 días del año, para lo que se llegan «incluso a manipular los centros de transformación, con el consiguiente riesgo para las personas y los técnicos que tienen que acudir a sustituir los elementos dañados por la sobrecarga». En este sentido, hace dos meses un centro de transformación quedó calcinado allí. Fue consecuencia directa de la sobrecarga de la red que sufría derivada de los enganches ilegales masivos para la marihuana.

Un punto de inflexión

Durante los primeros meses de este año, los cortes de luz se intensificaron en el municipio, tal y como denunciaron los vecinos de distintas zonas. Sin embargo, el mes de marzo fue un punto de inflexión, con el desarrollo por parte de la Guardia Civil de un amplio operativo en el que desmantelaron numerosas plantaciones de marihuana y enganches ilegales. «No podemos organizar nuestras vidas. No podemos hacer de comer ni lavarnos», decía una de las afectadas allá por febrero, según recogía IDEAL.

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Pinos Puente llegó a denunciar a Endesa por la vía penal a principios de año, al entender que tiene la obligación de garantizar el suministro eléctrico a la población, un compromiso que, según su criterio, no estaba ejecutando. Endesa, por su parte, recordó que en Pinos Puente existe «un fraude masivo por las plantaciones de marihuana» caseras y precisó que dos de los transformadores instalados allí habían sido saboteados recientemente. Además, la compañía informó de que en el último año registraron más de mil denuncias por manipulación de transformadores eléctricos, la mayoría en Pinos Puente y la zona Norte de la capital.