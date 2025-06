El Ayuntamiento de Maracena arregla los cimientos de un colegio de «forma subsidiaria»

Ariel C. Rojas

El ejambre sísmico zarandeó los cimientos del Emilio Carmona, el colegio más emblemático de Marcena (creado en el 79), que acoge a 400 alumnos y 30 docentes. En aquel momento, hace cuatro años ya, se apuntalaron los cimientos en una de las zonas del centro, sobre la que está el aula TEA y otras instalaciones. En total, son 1.000 metros dañados a los que habrá que darles estabilidad y seguridad. Las familias del ampa están más tranquilas desde que ha empezado la obra. Sabían que había puntales bajo las aulas y ahora respiran aliviados al saber que este problema se ha abordado.

No ha sido fácil meter las máquinas en el Emilio Carmona. De hecho, el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, explicó que las obras se han realizado «de forma subsidiaria porque son competencia y responsabilidad de la Junta de Andalucía». Así, indicó que cuando acaben reclamará con las certificaciones «hasta el último euro» de la inversión a la Junta, que es de 150.000 euros que pagará el Ayuntamiento.

Medidas preventivas

Las obras, que se prolongarán durante el periodo estival, permitirán que el centro esté completamente operativo en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. La intervención contempla la reparación de patologías estructurales. Como medida preventiva, los bomberos tuvieron que colaborar con el Ayuntamiento apuntalando el edificio por movimientos detectados en la capa del forjado. La falta de ventilación en una zona concreta ha provocado la rotura de armaduras en las viguetas, vicios ocultos de la estructura, comprometiendo la estabilidad del inmueble, es decir, el suelo donde pisan los niños.

«Se trata de una obra compleja y necesaria que hemos considerado prioritario acometer cuanto antes para asegurar que el próximo curso escolar comience con total normalidad», manifestó el alcalde. Porcel señaló que el anterior equipo de gobierno, formado por PP y Vox, «ya era conocedor» de la situación que afectaba al centro educativo. «Sin embargo, decidieron no actuar por no llevarle la contraria a la Junta y dieron la callada por respuesta, aun sabiendo del peligro que suponía no intervenir», recalcó el alcalde.

«Inacción de la Junta»

Tras el cambio de gobierno, el actual alcalde mantuvo varias reuniones con la delegada de Desarrollo Educativo para buscar soluciones.«Siempre hemos actuado con lealtad institucional hacia la Junta, ya que se trata de un problema estructural cuya competencia recae en la administración autonómica», detalló. No obstante, ante la «inacción de la Junta», el Ayuntamiento ha decidido actuar «de forma urgente», financiando íntegramente la obra.

«Nuestra prioridad es la seguridad del alumnado, y por ello hemos optado por intervenir sin entrar en confrontaciones políticas, porque de lo contrario el problema se habría prolongado en el tiempo, con el riesgo de cerrar el centro, y eso no lo podíamos permitir», subrayó Porcel.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Antonio Segovia, destacó que el Emilio Carmona es un símbolo de Maracena, «es el colegio de la democracia». »Es mucho más que un centro educativo, es uno de los grandes símbolos de Maracena», dijo Carmona.

La concejala de Presidencia, Amabel Adarve, también subrayó que es un «referente educativo en Maracena, con un valor que ha acompañado a generaciones de familias y forma parte de la historia viva del municipio».

Días antes del inicio de los trabajos, el equipo de gobierno mantuvo una reunión con la dirección del CEIP Emilio Carmona y con la Asociación de Madres y Padres Zárate (AMPA), en la que se explicaron todos los detalles del proyecto. Ambas partes mostraron su satisfacción por la intervención y destacaron el esfuerzo del Ayuntamiento para preservar el centro.