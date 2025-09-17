El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando Se está difundiendo un correo electrónico que aparenta ser una citación oficial de la Policía Nacional y la Interpol

Las estafas sigue proliferando y, muchas de ellas, bajo sello de estamentos u organizaciones oficiales como la Policía Nacional. Precisamente bajo estas siglas y las de la Interpol, está circulando un correo que alerta sobre unas supuestas infracciones.

Así lo ha advertido a través de sus redes sociales la Policía Local de Santa Fe, que pide precaución para no caer en este timo: ️«Alerta de bulo (phishing). ️Se está difundiendo un correo electrónico que aparenta ser una citación oficial. El mensaje dice que has cometido un delito y te indica que contactes con la policía a través de un correo proporcionado», explica.

Desde la Policía de Santa Fe explican que «esto es falso». La policía nunca envía citaciones ni solicita información personal o pagos por correo electrónico.

Si llega este mensaje, es importante actuar con cautela para no permitir que los estafadores accedan a datos personales:

-No abras enlaces ni descargues archivos del correo.

-No respondas al mensaje ni facilites tus datos personales.

-Si quieres asegurarte, contacta directamente con la policía a través de sus canales oficiales.

-Elimina el correo de inmediato.

-Protege tu información y no te dejes engañar.