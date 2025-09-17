Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El aviso de la Policía Local de Santa Fe por una estafa que está circulando

Se está difundiendo un correo electrónico que aparenta ser una citación oficial de la Policía Nacional y la Interpol

C. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:55

Las estafas sigue proliferando y, muchas de ellas, bajo sello de estamentos u organizaciones oficiales como la Policía Nacional. Precisamente bajo estas siglas y las de la Interpol, está circulando un correo que alerta sobre unas supuestas infracciones.

Así lo ha advertido a través de sus redes sociales la Policía Local de Santa Fe, que pide precaución para no caer en este timo: ️«Alerta de bulo (phishing). ️Se está difundiendo un correo electrónico que aparenta ser una citación oficial. El mensaje dice que has cometido un delito y te indica que contactes con la policía a través de un correo proporcionado», explica.

Desde la Policía de Santa Fe explican que «esto es falso». La policía nunca envía citaciones ni solicita información personal o pagos por correo electrónico.

Si llega este mensaje, es importante actuar con cautela para no permitir que los estafadores accedan a datos personales:

-No abras enlaces ni descargues archivos del correo.

-No respondas al mensaje ni facilites tus datos personales.

-Si quieres asegurarte, contacta directamente con la policía a través de sus canales oficiales.

-Elimina el correo de inmediato.

-Protege tu información y no te dejes engañar.

