Altos directivos de empresas e instituciones de Arabia Saudí visitan la ETAP de 'El Chaparral' en Albolote

Una delegación de participantes en el Diploma Euroárabe de Gestión Medioambiental y Responsabilidad Social, organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y la Fundación ... Princesa Alanood de Arabia Saudí, ha visitado la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 'El Chaparral', ubicada en el término municipal de Albolote.

Este Diploma, que se desarrolla entre el 20 de junio y el 31 de octubre de 2025, consta de seis módulos. Cinco de ellos se imparten en Riad y el último, que incluye la fase práctica y la presentación de trabajos finales, se celebra en Granada durante esta semana. La formación está dirigida a directivos de empresas e instituciones públicas,privadas y del tercer sector de Arabia Saudí, quienes están involucrados en el diseño e implementación de programas y planes medioambientales y de responsabilidad social. Esto incluye la gestión de la sostenibilidad, espacios naturales, vegetación, agricultura y el desarrollo del sector del agua, entre otros. El objetivo principal del programa es proporcionar a los alumnos la oportunidad de conocer las buenas prácticas en estas áreas en nuestro país.

Aguasvira, a través de su Director-Gerente, Carlos Corral, y miembros del Comité de Dirección, a los que se ha unido el presidente del Consorcio Vega Sierra Elvira, Antonio Salazar, ha dado la bienvenida a la delegación formada por una veintena de participantes. Durante la visita guiada por las instalaciones, se ha ofrecido información detallada sobre el funcionamiento de la infraestructura, incluyendo su ámbito de gestión operativo y geográfico, sus principales magnitudes, el número de instalaciones gestionadas, el sistema de información geográfica (GIS) de la red de agua potable, el telecontrol de las redes de abastecimiento, los diferentes procesos de tratamiento de la planta, el origen del agua y el posterior bombeo al depósito de cabecera.

Para Antonio Salazar, «Aguasvira reafirma su compromiso día a día por ser una empresa sostenible y referente en los ámbitos social, económico y medioambiental. Centramos nuestros esfuerzos en asegurar el suministro de un recurso hídrico limitado e indispensable, reconocido como derecho humano. Por ello, apostamos por la innovación y el desarrollo constante de iniciativas de I+D+i en la gestión integral del agua».

En palabras de Carlos Corral, director-gerente de Aguasvira, empresa participada por Hidralia y por el citado Consorcio, «las colaboraciones público-privadas son cruciales. Estas alianzas ofrecen la oportunidad de abordar conjuntamente los desafíos y las oportunidades, tanto actuales como en el futuro, en los

servicios públicos de abastecimiento y saneamiento en las ciudades. Esto se considera una prioridad real en la gestión integral del ciclo del agua, especialmente en un contexto de cambio climático y déficit hídrico. Por ello, la conveniencia y la oportunidad de encuentros como este son innegables, ya que fomentan la colaboración y la interlocución entre las empresas operadoras y las administraciones«.