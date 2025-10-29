Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Altos directivos de empresas e instituciones de Arabia Saudí visitan la ETAP de 'El Chaparral' en Albolote

La formación está dirigida a directivos de empresas e instituciones públicas, privadas y del tercer sector de Arabia Saudí, quienes están involucrados en el diseño e implementación de programas y planes medioambientales y de responsabilidad socia

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:16

Una delegación de participantes en el Diploma Euroárabe de Gestión Medioambiental y Responsabilidad Social, organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y la Fundación ... Princesa Alanood de Arabia Saudí, ha visitado la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 'El Chaparral', ubicada en el término municipal de Albolote.

