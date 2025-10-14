Alhendín culminará la segunda fase del Parque del Ferial con fondos europeos gestionados por Diputación «Para ello se va a aprovechar el suelo municipal disponible y así aumentaremos el pulmón verde, contribuyendo a reducir la huella de carbono y poner a disposición de nuestros vecinos nuevas áreas recreativas que estimulen el movimiento y la integración social», ha señalado el regidor alhendinense

El Ayuntamiento de Alhendín acometerá la segunda fase del Parque del Ferial con medio millón de euros procedentes de los Fondos Feder solicitados por la Diputación de Granada a través de los Planes de Actuación Integrados (PAI), con lo que conseguirá culminar una infraestructura que es clave para el desarrollo del municipio con una nueva pista deportiva y un anfiteatro.

El alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez; y el concejal de Mantenimiento, Obras Públicas e Infraestructuras, Modesto Zambrano, han participado en la jornada promovida por la institución provincial junto a su presidente, Francis Rodríguez, para abordar los detalles de este proyecto, que completará la zona verde creada hace ahora casi dos décadas ubicada en el recinto ferial para cubrir las necesidades recreativas de la población.

El Parque del Ferial Al-Hamdam de Alhendin es lugar de esparcimiento y recreo a diario para la ciudadanía de Alhendín así como de otros municipios cercanos, por lo que era «indispensable» la construcción de una zona verde anexa a la existente, ha explicado Jorge Sánchez.

«Para ello se va a aprovechar el suelo municipal disponible y así aumentaremos el pulmón verde, contribuyendo a reducir la huella de carbono y poner a disposición de nuestros vecinos nuevas áreas recreativas que estimulen el movimiento y la integración social», ha señalado el regidor alhendinense.

El alcalde de Alhendín ha agradecido la implicación del Gobierno de la Diputación de Granada, presidido por Francis Rodríguez, del que ha destacado «la sensibilidad que no tuvieron otros» para poder conseguir estos fondos europeos, «claves para la transformación definitiva de este espacio esencial».

Del mismo modo ha destacado que sea la institución provincial la que asuma el 15% de este proyecto que correspondía al Ayuntamiento de Alhendín, «lo que no supondrá un sobrecoste para las arcas municipales y al mismo tiempo la financiación con los fondos europeos para su ejecución».

El proyecto contempla la conclusión del vallado perimetral de todo el recinto ferial siguiendo el diseño de la primera fase y culminará el bulevar peatonal actualmente existente hasta el nuevo acceso que se creará en la calle Camino de la Malahá.

El concejal de Infraestructuras, Modesto Zambrano, ha señalado que igualmente se ha proyectado la construcción de una pista deportiva que circunde la zona proyectada, con la intención de impulsar la actividad deportiva en un entorno natural y en un mismo recinto público.

«También vamos a aprovechar el desnivel existente de cuatro metros entre ambas fases para proyectar un graderío longitudinal y poder utilizarlo como anfiteatro al aire libre», ha incidido Zambrano, quien ha destacado que este nuevo espacio contará con aseos públicos.

La construcción de una zona de aparcamiento, con la que solucionar los problemas existentes en la zona; así como la instalación de bancos, papeleras, fuentes, aparcamiento de bicicletas y nueva luminaria completan este proyecto «clave» para Alhendín.

El edil también ha destacado igualmente que se ha contemplado el respeto a la vegetación de valor ya existente en la medida de lo posible, trasladando los olivos existentes; además de realizar una nueva implantación de especies vegetales adecuadas al uso recreativo, lúdico y deportivo.