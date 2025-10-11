El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años

El actual alcalde de La Malahá, José María Villegas Jiménez (PSOE), ha presentado su renuncia al cargo tras 14 años. Este sábado, 11 de octubre, ... se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en el que Villegas, que también es diputado provincial, ha explicado que ha tomado esta decisión por motivos personales, con el objetivo de dar paso «a una nueva etapa» y a un relevo natural dentro del equipo de gobierno.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento, ha detallado que el pasado miércoles, 8 de octubre, a última hora de la tarde, presentó su dimisión, una decisión «que no ha sido tomada a la ligera».

José María continuará formando parte de la corporación municipal como concejal -también seguirá siendo diputado provincial- y contribuirá al desarrollo de los proyectos que hay en marcha. Asimismo, según recalca en el vídeo, siempre estará «pensando en el interés general del pueblo». En el mensaje agradece la confianza depositada en él y asegura que no va a «fallar», ya que su decisión «va en este sentido».

Según ha podido saber IDEAL, el equipo de gobierno afronta este cambio como un nuevo ciclo dentro de la misma línea de trabajo, «con la misma ilusión, compromiso y vocación de servicio público, para seguir mejorando La Malahá y consolidar los avances logrados durante estos años».

Jose María Villegas Jiménez nació en La Malahá hace 55 años. Es licenciado en Ciencias Políticas y Empresariales y ha sido economista por cuenta propia desde 2003. En 2011 asumió el cargo de alcalde de La Malahá, que ha desempeñado hasta la actualidad. Es también diputado provincial por el PSOE desde 2015. En el pasado fue vicepresidente cuarto de la Diputación desde 2019 a 2023, y delegado de Obras desde 2015 a 2023.