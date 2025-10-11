Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Villegas Jiménez. IDEAL

El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años

Toma esta decisión por motivos personales, con el objetivo de dar paso «a una nueva etapa» y a un relevo natural dentro del equipo de gobierno

Laura Velasco

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:43

El actual alcalde de La Malahá, José María Villegas Jiménez (PSOE), ha presentado su renuncia al cargo tras 14 años. Este sábado, 11 de octubre, ... se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en el que Villegas, que también es diputado provincial, ha explicado que ha tomado esta decisión por motivos personales, con el objetivo de dar paso «a una nueva etapa» y a un relevo natural dentro del equipo de gobierno.

