Albolote denuncia cortes de luz en el centro desde hace una semana: «Vamos a perder la cabeza»

Pepe coloca los alimentos en el mostrador de la carnicería que regenta en Albolote con preocupación. Lo hace mientras espera no sufrir de nuevo un ... corte de luz. Las interrupciones de corriente se repiten todos los días desde hace una semana y se prolongan durante horas. Esto ha provocado que tenga que tirar grandes cantidades de alimentos.

Las subidas de tensión cuando vuelve el suministro han fundido dos lámparas y una cámara frigorífica y han quedado inutilizables. «Estamos desesperados, tenemos pérdidas absolutas. Esta situación nos está costando la salud», cuenta. Tuvo que cerrar su negocio el lunes a media tarde porque sin corriente no podía atender a los clientes ni mantener la comida en buen estado.

María se suma a su testimonio. Es propietaria de una tienda de comida casera. Tira a diario kilos y kilos de alimentos. Es otra de las afectadas por las interrupciones de corriente. Piensa en soluciones temporales mientras expresa que «este panorama es insostenible». «Es una vergüenza. Llamamos diez veces cada día a Endesa, pero aquí nadie nos da una respuesta ni una solución», cuenta.

«Fuera de sí»

Lo dice con nerviosismo y enfado. No saben cuánto tiempo más se va a mantener el problema. Justo en la acera de enfrente, está el bar de Jose. Ha comprado a la desesperada un foco que funciona con pilas para alumbrar la cocina. «Vamos a perder la cabeza, esto nos tiene fuera de sí», afirma. Lleva varios días sin poder atender a los clientes por las tardes. La luz no volvió hasta las 23.00 horas el lunes, pero allí seguía junto a sus trabajadores para ver qué podían salvar. Todos los platos que tenían preparados para esa noche fueron a la basura.Su rostro expresa angustia. Aún pueden cocinar porque la hornilla funciona con gas, pero todo lo demás queda sin uso. «Ayer tuvimos que lavar más de 400 vasos a mano», detalla.

Los cortes de luz afectan a decenas de negocios y vecinos del Paseo de Colón, en pleno centro de Albolote. Ayer las interrupciones se produjeron hacia las 14.00 y se prolongaron horas. Según afirma el alcalde del municipio, Salustiano Ureña, los cortes han llegado también a El Chaparral, uno de sus anejos. Hay zonas en las que la luz se fue la tarde el lunes y no regresó hasta bien entrada la madrugada.

La avenida está repleta de comercios. Asaderos, carnicerías, tiendas de ropa y calzado o bares. Los negocios plantean reunirse para ver qué medidas pueden tomar porque «así no pueden seguir». Explican que, cuando recuperan la corriente, la potencia no es suficiente y no pueden utilizar la mayoría de sus electrodomésticos.

El Ayuntamiento de Albolote comprobó la pasada semana los cuadros de luz de estos puntos y determinó que no había ningún fallo, por lo que trasladó a Endesa la incidencia con el objetivo de que se pueda solucionar cuanto antes.

Actuación de Endesa

Desde la compañía eléctrica aseguran que la incidencia que han registrado en la zona se debe a que los fusibles de los cuadros de baja tensión se han fundido. Desconocen si esto ha sucedido por altas temperaturas o se debe a otra razón. Confirman que sus técnicos se desplazarán a la localidad para analizar cuál es el origen y que trabajan en coordinación con el Ayuntamiento de Albolote para solucionar el problema lo más rápido posible.