Vecinos de Zujaira limpian la entrada de sus casas. Un guardia civil controla el tráfico en la carretera, donde los restos del barro son evidentes.

Dana Alice en Granada

«El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»

Vecinos de Casanueva y Zujaira, pedanías de Pinos Puente, cuentan lo que vivieron en esos 15 minutos en los que la lluvia les cortó la respiración

Laura Velasco

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:09

Comenta

Los vecinos de Casanueva y Zujaira, pedanías de Pinos Puente, han cancelado los planes que tenían este sábado para llevar a cabo una única tarea: ... limpiar. Las puertas son un vaivén de fregonas, cubos y mangueras y todos echan una mano para quitar, a duras penas, la ingente cantidad de barro que acecha sus domicilios. La dana Alice se cebó con estos dos enclaves este viernes por la tarde. Fue apenas media hora de auténtico pánico: «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos», insiste un vecino desde su balcón. Inevitablemente, a la ciudadanía le vino a la mente la dana de Valencia y les cortó la respiración hasta que comprobaron que los daños eran solo materiales.

