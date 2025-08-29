Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fuego junto al carril bici de Kinépolis. Ideal

Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis

El fuego se ha originado sobre las 18 horas de este martes

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:42

Un fuego se ha originado en la tarde de este viernes en un descampado junto al carril bici de Kinépolis, en el término municipal de Peligros, según han confirmado los servicios de emergencias a este periódico. Bomberos del Parque Sur están actuando para sofocarlo.

Se trata de un incendio de pasto que ha comenzado sobre las 18 horas. El humo se podía ver desde la Circunvalación.

