Arde un contenedor cerca de la calle Navas de Granada Los hechos tuvieron lugar al filo de la una de la mañana en la Placeta del Centro Artístico ÁLVARO LÓPEZ GRANADA Lunes, 8 julio 2019, 14:40

Bomberos y Policía Local tuvieron que intervenir la pasada madrugada para sofocar el incendio de un contenedor de basura en pleno centro de Granada. El container empezó a arder poco antes de la una de la mañana generando llamas de gran intensidad que alertaron a los vecinos de la zona entre calle Navas y Ganivet.

El contenedor, que se encontraba en la Placeta del Centro Artístico, requirió la participación de los bomberos para poder ser apagado. Si bien las llamas comenzaron poco antes de la una de la mañana, estas quedaron sofocadas a y veinte. Los bomberos pudieron apagarlas en apenas cinco minutos sin que se tuviera que lamentar ningún daño personal o material más allá del propio contenedor.

Los agentes de la Policía Local que se personaron allí no detuvieron ningún sospechoso de haber provocado el incendio y debido a la rápida extinción del mismo no se inició ninguna investigación. Aunque se desconoce si el contenedor fue quemado por un pirómano o las llamas se iniciaron de manera accidental, fuentes policiales indican que este tipo de hechos no se suelen producir de manera casual.