Arde una casa deshabitada en Pinos Puente

La madrugada de este pasado sábado 8 de octubre, ardió una casa deshabitada en la localidad de Pinos Puente sin que se registraran heridos. Los ... propios vecinos de la vivienda siniestrada se apresuraron a apagar las llamas y evitaron que que se extendiesen a otros inmuebles, según indicaron fuentes municipales a IDEAL. En este sentido, los daños materiales fueron de escasa relevancia.

Al parecer, el fuego se inició en una cortina situada en el exterior del domicilio en cuestión.

El caso está en manos de la Guardia Civil, si bien los medios consultados por este periódico descartan en principio que el suceso tenga relación con una cadena de incendios intencionados que se produjeron el pasado mes de agosto tras la muerte a tiros de un joven y que causaron destrozos en siete casas de Pinos Puente.