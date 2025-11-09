Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un vehículo de la Policía Local de Pinos Puente recorre las calles de la localidad. Pepe Marín

Arde una casa deshabitada en Pinos Puente

El suceso ocurrió la madrugada de este pasado sábado 8 de octubre y fueron los propios vecinos los que sofocaron la llamas

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08

La madrugada de este pasado sábado 8 de octubre, ardió una casa deshabitada en la localidad de Pinos Puente sin que se registraran heridos. Los ... propios vecinos de la vivienda siniestrada se apresuraron a apagar las llamas y evitaron que que se extendiesen a otros inmuebles, según indicaron fuentes municipales a IDEAL. En este sentido, los daños materiales fueron de escasa relevancia.

