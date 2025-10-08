Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha declarado ante los medios para asegurar que tratará de que se valore en España los presuntos malos tratos Pilar García-Trevijano

Arcuri se ratifica en su denuncia a Juana Rivas por presunta sustracción de menores

La jueza pide discreción sobre el asunto a los abogados y avisa de que no entrará a valorar otros asuntos que no sean materia de la investigación

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Comenta

Francesco Arcuri ratifica la denuncia por sustracción de menores en su declaración ante la magistrada del juzgado de Instrucción número 4 de Granada. El tribunal ... ha puesto límite a la causa para que no se retrotraiga a la primera denuncia por supuestos malos tratos a los menores. La magistrada ha pedido además discreción a las partes implicadas.

