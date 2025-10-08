Arcuri se ratifica en su denuncia a Juana Rivas por presunta sustracción de menores

Francesco Arcuri ratifica la denuncia por sustracción de menores en su declaración ante la magistrada del juzgado de Instrucción número 4 de Granada. El tribunal ... ha puesto límite a la causa para que no se retrotraiga a la primera denuncia por supuestos malos tratos a los menores. La magistrada ha pedido además discreción a las partes implicadas.

La declaración telemática de la expareja de la madre de Maracena ha durado una hora. A la salida, el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, ha declarado ante los medios para asegurar que tratará de que se valore en España los presuntos malos tratos. «Hemos tenido la declaración de Arcuri en el caso en el que está denunciando a mi patrocinada Juana Rivas por un delito de sustracción de menores. Ha declarado con obligación de decir verdad. Creo que ha cometido un grave error al interponer esta denuncia porque nos va a permitir que por fin se pueda hablar del fondo del asunto, de la existencia de malos tratos, de violencia física y psíquica habitual hacia el hijo menor. Porque efectivamente todas las medidas de protección que se han tomado respecto al menor estaban plenamente justificadas», ha dicho Aránguez en relación a la medida cautelar impuesta en enero para evitar el regreso del niñoa a Italia tras las vacaciones navideñas.

«Arcuri sostiene que todo es una invención, una fábula que ya ha sido juzgada en Italia el hecho, cuando realmente la verdad es que hay un procedimiento penal por maltrato en familia impulsado por la Fiscalía italiana», añade Aránguez. «Hemos aportado una amplísima documentación con lesiones que además no son compatibles, por ejemplo, con juegos infantiles, como hematomas en asila o en las ingles», argumenta el abogado.

El letrado ha insistido que, tras escuchar a Juana el próximo 30 de octubre, la justicia española debe llamar a declarar a sus hijos. «El motivo por el que Juana quiere estar con su hijo es para protegerlo, porque existe una situación de violencia física y psíquica sistemática que venimos denunciando y que va a ser juzgada en Italia. También quiero destacar que la justicia lleva 9 años y medio dilucidando e intentando resolver este laberinto jurídico que está destrozando a los niños y a la madre. Hay resoluciones contradictorias entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal, entre la jurisdicción española y la jurisdicción italiana. Por tanto, necesariamente alguna de ellas es errónea, está equivocada», ha sentenciado.