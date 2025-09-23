Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle en la que se han producido los hechos. IDEAL

Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias

La agresión por arma blanca se ha producido tras una pelea, según testigos presenciales en el municipio

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:26

Un joven de 19 años ha sido apuñalado este martes por la tarde en el municipio de Las Gabias. La agresión por arma blanca se ... ha producido tras una pelea en la calle Lope de Vega, según testigos presenciales de los ocurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  7. 7 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  9. 9

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  10. 10 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias

Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias