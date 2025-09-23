Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias

Un joven de 19 años ha sido apuñalado este martes por la tarde en el municipio de Las Gabias. La agresión por arma blanca se ... ha producido tras una pelea en la calle Lope de Vega, según testigos presenciales de los ocurrido.

Emergencias 112 Andalucía ha confirmado a IDEAL que el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de NeuroTraumatología de Granada capital en una UVI Móvil debido a las heridas recibidas por arma blanca. Al parecer, habría recibido más de una puñalada y se encontraría en estado grave, según ha podido saber esta redacción de fuentes cercanas.

Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar de los hechos debido al altercado y posterior agresión. Fuentes del instituto armado han confirmado que se investigan los hechos y que, por el momento, no se han producido detenciones.

Aunque en los minutos posteriores a la agresión se registró una fuerte presencia policial en el entorno, al caer la noche no había nadie en la calle en la que presuntamente se produjeron los hechos. Se trata de una vía cercana a las calles más comerciales del municipio y a pocos metros del cuartel de la Guardia Civil. Fuentes de la Benemérita investigan los hechos, pero no ha trascendido si la agresión se produjo en la vía pública o en el interior de algún local o vivienda.