Imagen de la Eurocámara. EFE

Aprobada la moción en apoyo a los dos andaluces encarcelados de forma arbitraria en Guinea

El Parlamento Europeo advierte además que la salud de los detenidos se deteriora por una huelga de hambre

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:54

Comenta

El Parlamento Europeo aprueba la moción en apoyo a los dos andaluces, un granadino y un cordobés, arrestados de forma arbitraria en Guinea Ecuatorial. Los ... eurodiputados se muestran preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

