Aprobada la moción en apoyo a los dos andaluces encarcelados de forma arbitraria en Guinea

El Parlamento Europeo aprueba la moción en apoyo a los dos andaluces, un granadino y un cordobés, arrestados de forma arbitraria en Guinea Ecuatorial. Los ... eurodiputados se muestran preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluyen torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas, además de la persecución continuada de la oposición política y graves restricciones a la libertad de expresión.

El organismo considera que estos ciudadanos, que fueron arrestados en Malabo a mediados de enero de 2025 en relación con un proyecto fallido de televisión digital, fueron trasladados a la prisión de Black Beach que es «conocida por sus condiciones inhumanas y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos» y lamenta la indefensión que sufren. Los trabajadores «están en aislamiento como represalia y se les negó el acceso a sus abogados y familiares, tras la interceptación ilegal de sus conversaciones privadas con diplomáticos españoles.

El parlamento advierte además que la salud de los andaluces se deteriora por una huelga de hambre. La cámara europea «condena enérgicamente los reiterados casos de condiciones de detención inaceptables y malos tratos a presos en Guinea Ecuatorial». Los considera «una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos», pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas e incondicionales, incluido el levantamiento de la prisión preventiva, para garantizar el bienestar de estos ciudadanos y el respeto de sus derechos, incluido el derecho a un juicio justo, el acceso a atención médica y asesoramiento jurídico. Subraya además que las detenciones y arrestos arbitrarios dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales y pueden tener un impacto negativo en sus relaciones con la Unión Europea.

La eurocámara suplica a la vicepresidenta de la comisión, la alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior que, en estrecha coordinación con las autoridades españolas, intensifiquen los esfuerzos diplomáticos. Por último, expresa «su profunda preocupación por la subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen y la falta de rendición de cuentas por los tribunales, la persistente tortura y las condiciones carcelarias inhumanas, la continua persecución de la oposición política, las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos».

Por su parte, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha negado ante el Parlamento Europeo que dos ciudadanos españoles en prisión preventiva en el país estén sufriendo maltrato y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción. En un comunicado, se asegura que ambos ciudadanos están implicados en una «trama de corrupción internacional» vinculada a la Operación TDT, un proyecto para la implantación de la televisión digital terrestre en el país.