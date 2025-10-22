La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes» Se trata de La Nube Granada, que ofrece multitud de opciones de ocio y gastronomía en diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana

Alberto Flores Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:38

Una aplicación para tener a mano innumerables planes gastronómicos y de ocio que estén cerca de ti. Eso es lo que promete la app 'La Nube Granada', una aplicación 100% granadina que fue lanzada a finales de septiembre y que desde entonces ofrece multitud de planes de todo tipo a sus horarios, con propuestas interesantes, promociones y ofertas irresistibles.

Tras ella solo hay un nombre, el de Cristian Pérez, su creador. Y aunque prácticamente solo tiene un mes de vida, Cristian presume de que ya cuenta con más de 4.000 usuarios activos. «Llevo trabajando en esto casi tres años, es un proyecto en el que estoy yo solo invirtiendo mis ahorros y que me haría mucha ilusión que funcionase bien», cuenta el creador de 'La Nube Granada' a IDEAL.

El funcionamiento de la app, que está disponible para Android e iOS y que también cuenta con una versión web, es sencillo: a los usuarios les muestra un mapa de la zona en la que se encuentran con opciones interesantes para hacer planes. Desde un pub que con las consumiciones invita a jugar a futbolín, a pizzerías o bares con diversas promociones que hace que la cuenta a pagar sea mucho más económica.

«Me gustaría que funcionase muy bien aquí en Granada y luego dar el salto a toda España» Cristian Pérez Creador de La Nube Granada

Pero eso no es todo, ya que también es una herramienta para los negocios en sí, ya que pueden usar esta nube granadina para promocionar sus establecimientos y dar a conocer sus productos. «Las empresas pueden hacer sus promociones y que la gente las vea en un mapa interactivo lleno de planes de ocio y opciones para comer o beber», explica Cristian.

Las recomendaciones de los 'influencer'

Una de las funcionalidades más atractivas de la app tiene que ver con la sección de creadores de contenido: «Es una sección en la que puedes acceder a las recomendaciones de los 'foodies' de la ciudad. Por ejemplo, puedes seleccionar al Niño Safaera y ver directamente en el mapa todas sus recomendaciones. Es muy cómodo y está gustando mucho».

Y también cuenta con una sección que todavía está en desarrollo específica para eventos deportivos. Cuando esté plenamente operativa los usuarios podrán buscar qué bares emiten un partido concreto para así no tener que perder tiempo para encontrarlos. «Si quieres ver un partido podrás elegirlo y la app te dirá dónde lo van a poner».

En cuanto a la acogida tras las primeras semanas de vida de La Nube Granada, Cristian reconoce que está muy contento debido a que la recepción «ha sido muy buena» a nivel de usuarios. «Me gustaría que funcionase muy bien aquí en Granada y luego dar el salto a toda España. Es un proyecto muy ambicioso y aunque ahora me enfoco en Granada luego ya veremos». «Al principio las dudas siempre estaban ahí, pero me da mucha alegría ver que la gente está descargado la aplicación», finaliza.

